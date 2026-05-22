Dramma a Messina: muore bambino di 8 anni, la Procura apre un’inchiesta

Un ragazzino di 8 anni, Prince Edouard Iano, è morto al Policlinico di Messina, dove era stato trasferito dall’ospedale di Modica in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia, con l’obiettivo di ricostruire con precisione le cause del decesso e capire cosa sia realmente accaduto nelle ultime settimane di vita del piccolo. Dopo la morte del bambino, arrivato a Messina già in coma e ricoverato in Terapia intensiva pediatrica, gli inquirenti hanno deciso di avviare gli accertamenti necessari per chiarire ogni passaggio della vicenda, a partire dall’intervento a cui Prince era stato sottoposto nei giorni precedenti a Modica per una presunta otite.

L’intervento a Modica per una presunta otite

La vicenda risale a qualche giorno fa, quando Prince Edouard Iano era stato sottoposto a un intervento a Modica per una presunta otite. Dopo quell’intervento, il bambino era tornato a scuola. È proprio su questa fase che gli accertamenti della magistratura potranno contribuire a fare chiarezza. La Procura dovrà ricostruire cosa sia accaduto prima e dopo l’intervento, quali siano state le condizioni cliniche del piccolo e se vi siano elementi utili a spiegare il successivo peggioramento. Al momento, l’inchiesta è finalizzata a chiarire le cause della morte e a ricostruire l’intero percorso sanitario del bambino nelle ultime settimane di vita.

Una tragedia da chiarire nelle sue cause

La morte di Prince Edouard Iano lascia aperti interrogativi che saranno ora affrontati attraverso l’inchiesta e gli accertamenti medico-legali. La sequenza degli eventi, dall’intervento per una presunta otite al malore a scuola, fino al decesso a Messina, sarà al centro delle verifiche. In questa fase, l’elemento centrale resta la necessità di fare piena luce sulle cause della morte. La Procura ha avviato il percorso investigativo e l’autopsia rappresenterà un passaggio decisivo per fornire risposte sulla tragedia che ha colpito il piccolo e la sua famiglia.