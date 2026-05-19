Donzelli a Reggio Calabria: “Battaglia si è candidato sapendo di perdere”. E quella frecciatina a Falcomatà | INTERVISTA

Nella serata odierna, presso piazza Camagna a Reggio Calabria, è andato in scena l’incontro pubblico promosso da FdI “Con amore e impegno, dalla parte dei reggini! Sempre!“. Al centro dell’iniziativa il sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, con la partecipazione di esponenti regionali e nazionali di Fratelli d’Italia. Presente Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito, che ha dichiarato: “nuovamente a Reggio per sostenere Cannizzaro, lo abbiamo già fatto in una prima tappa con Giovanni Donzelli attraverso l’incontro anche con i tanti rappresentanti degli enti istituzionali, lo abbiamo fatto qualche giorno fa con Arianna Meloni, oggi ritorna Donzelli a conferma di una squadra coesa e unita, ma soprattutto Fratelli Italia accanto al progetto di Ciccio Cannizzaro che certamente lo vedrà guidare questa straordinaria città, nel ridare smalto, vigore dopo un lungo periodo di incuria e che certamente vedrà nuove chance per la Reggio che tutti quanti desideriamo e vogliamo.

Io a prescindere non amo mai i toni aspri, amo sempre i toni della proposta, amo sempre i toni, ovviamente, di chi vuole aumentare il consenso per moltiplicare le idee, ma soprattutto di un voto che sarà un voto consapevole dei cittadini di Reggio perché non parliamo di uno sconosciuto, ma di un parlamentare in carica, di un uomo che sta lavorando in sinergia con tutte quelle che sono le risorse che il governo Meloni gira alla Regione Calabria o che la Regione Calabria mette in campo, non ultimo insomma l’inaugurazione dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria, ma ovviamente nella convinzione che sono tanti i temi, penso ai 5 milioni più su Argillà e quindi quei famosi 110 alloggi Aterp, penso alle periferie che devono avere pari dignità, ma penso al chilometro più bello d’Italia che deve essere anche curato oltre alla bellezza che Dio gli ha donato anche attraverso quella degli amministratori saggi che guardano il territorio.

Problema sicurezza? Rafforzamento degli organici sulla polizia, sui carabinieri, continueremo su questa lunghezza d’onda, purtroppo non c’è territorio dove non c’è necessità di sicurezza, mi farebbe molto piacere dire che Reggio è l’isola felice, ma non è così. I cittadini ci chiedono questo, lo abbiamo fatto anche con nuove norme all’interno del pacchetto sicurezza, lo abbiamo fatto dimostrando che ovviamente la ‘ndrangheta rimane fuori dalla porta, riposizionando l’agenzia dei beni confiscati in uno dei palazzi più straordinari e significativi e simbolici di questa città, continuiamo a farlo all’insegna dell’idea che un cittadino debba poter vivere il proprio quartiere in serenità, che una ragazza possa tornare dalla discoteca serenamente in casa, che gli anziani non debbano essere truffati online, i temi di questo nostro tempo che purtroppo, quando si parla di sicurezza dobbiamo guardarla a 360 gradi“.

Grande attesa anche per Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che ha lanciato una frecciatina a Falcomatà sulla candidatura di Battaglia: “siamo qui per ribadire e votare Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative, ormai mancano pochi giorni. Crediamo che questa città abbia bisogno di un riscatto, purtroppo lo dicono tutti, poi però gli unici che possiamo portare un riscatto davvero siamo noi con la candidatura centrodestra, con un cambiamento vero. Per carità la proposta del centrosinistra mi sembra anche un brav’uomo, non ho niente da dire sulla persona, però è la fotocopia del fallimento di Reggio Calabria, tra l’altro una persona a cui va la mia solidarietà perché se è candidato sapendo che perderà le elezioni solo per dare una mano a chi gliel’ha chiesta.

Questa città ha bisogno però di una politica seria, che si prende delle responsabilità, che fa i cambiamenti che servono davvero. È una città meravigliosa che in questi anni tutti abbiamo visto degradarsi sempre di più. Chi ci abita lo soffre sulla propria pelle, chi ci viene ogni tanto, tutte le volte che la vede, vede dei cambiamenti, un po’ come quando ci sono dei bambini che non si vedono spesso e quando si vedono si vedono cresciuti”.

Donzelli ha assicurato la vicinanza del governo alla città: “non è che se vince Cannizzaro il governo sarà attento al Reggio Calabria più che se vince un altro, il governo è attento alle città e a Reggio Calabria a prescindere da chi vincerà le elezioni, il problema è l’opposto, che finora la sinistra ha rifiutato il dialogo con il governo per far arrivare benefici al Reggio Calabria, se vincerà Cannizzaro, se vincerà il centro-destra, se sarà forte Fratelli d’Italia che prenderà tanti voti, non ci sarà questa preclusione ideologica che ha chiuso Reggio Calabria, ha isolato ulteriormente questa città quando, invece, poteva essere il ponte dell’Europa intera, perché l’Europa sta guardando sempre di più verso il Mediterraneo, il ruolo anche strategico e geografico di Reggio Calabria può essere centrale per il futuro degli scambi mondiali e invece finora il centro-sinistra l’ha chiusa in se stessa rifiutandosi di dialogare, spesso anche con la Regione e addirittura con il governo nazionale.

Se, invece, vincerà il centro-destra, ci sarà un collegamento importante non soltanto con la Regione, non soltanto con il governo nazionale, ma anche con l’Europa e con il resto del mondo e Reggio Calabria si potrà aprire, anche per la posizione che ha, alle opportunità.

Tutti i partiti di centrodestra siamo uniti in questa candidatura, è una candidatura importante, una campagna elettorale in cui tutto il centrodestra è unito, è compatto, è unito anche il popolo di centrodestra e non solo, tanti cittadini che magari non votano centrodestra alle elezioni politiche o alle elezioni regionali, in questo caso il Reggio Calabria vogliono il cambiamento perché sono stanchi di una città che è stata usata dalla politica.

Boccia ha detto che Cannizzaro lo fa rabbrividire? Ma, è un complimento detto da boccia e dal Partito Democratico.

Per Fratelli Italia l’obiettivo è aiutare i cittadini, non sono le percentuali, non sono le poltrone, non sono i posti di partito. Quindi non ci sentiamo mai arrivati, siamo sempre con la stessa umiltà, con la stessa disponibilità a consumarci le suole delle scarpe, a ascoltare i cittadini e a cercare le soluzioni concrete”.

In merito agli effetti della crisi, Donzelli ha concluso: “sicuramente c’è una crisi internazionale preoccupante che sta bloccando i mercati di tutto il mondo, per fortuna in Italia grazie al governo Meloni stiamo risentendo questa crisi in maniera meno dolorosa di altre nazioni, certamente si risente perché ovviamente questa crisi internazionale prima finisce meglio è, non l’abbiamo cercata, non l’abbiamo voluta, anzi il Presidente Meloni è in dialogo anche con tutte le nazioni arabe, moderate e non solo, per facilitare il dialogo. Serve la diplomazia in questo momento e poi con gli slogan che porta avanti la sinistra“.