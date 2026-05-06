Don Bosco, il santo dei giovani: a Bova Marina il documentario di Sky Sport

Il documentario Sky Sport dedicato a Don Bosco, ai giovani e al valore educativo dello sport arriva a Bova Marina. Sabato 9 maggio, alle ore 17:00, nella cornice del Cineteatro Don Bosco, nella città metropolitana di Reggio Calabria, sarà proiettato “Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport”, realizzato da Sky Sport in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane. Dopo le tappe di Roma e Torino, anche Bova Marina si prepara a immergersi in un viaggio che affonda le radici nelle parrocchie e nei campetti, dove lo sport diventa strumento di inclusione, relazione e crescita individuale.

L’evento è organizzato dalle PGS Calabria. La proiezione sarà preceduta da una presentazione a cura dell’autore, Tommaso Liguori, già allievo salesiano e capo redattore di Sky Sport. Il documentario raccoglie numerose e autorevoli testimonianze. Tra queste, quella di Sua Eminenza il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione. Spazio anche al mondo salesiano, rappresentato dal Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, don Fabio Attard, e dalla Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, suor Chiara Cazzuola.

Nel documentario sono presenti inoltre i contributi di suor Francesca Scibetta, referente nazionale FMA, Figlie di Maria Ausiliatrice, per le PGS, e di don Francesco Preite, presidente di Salesiani per il sociale e referente nazionale CNOS, Centro Nazionale Opere Salesiane, per le PGS. Nell’opera il professor Francesco Motto, direttore dell’Associazione cultori storia salesiana, traccia la storia di Don Bosco e del movimento salesiano. Presenti anche le voci degli ex allievi dei Salesiani. Tra loro il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, e il presidente delle PGS, Ciro Bisogno, insieme all’ex ct azzurro di volley e attuale deputato, Mauro Berruto, all’ex ct della Nazionale di basket Meo Sacchetti e al giornalista Francesco Giorgino.

A completare il mosaico ci sono le voci di tecnici e atleti di ieri e di oggi, come il calciatore del Watford Edoardo Bove e il pallavolista argento olimpico ad Atene 2004 Valerio Vermiglio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti www.pgsitalia.org e www.pgscalabria.it, oltre ai relativi canali social.