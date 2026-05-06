Domotek Volley, questa sera il primo passo verso la storia: a Reggio Calabria Gara-1 della finale contro Belluno, PalaBotteghelle sold out!

Ci siamo: la Domotek Volley gioca Gara 1 della finalissima per accedere alla Serie A2. La società amaranto ha voluto fortemente che la partita si disputasse a Reggio Calabria e questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 20:30, si apriranno le porte del Palabenvenuti di Botteghelle. L’attesa in città è altissima. I biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo, con un sold out immediato che lascerà tanti tifosi reggini fuori dall’impianto. Chi non potrà entrare potrà seguire il filmato curato da Lega Volley, in visione gratuita sul canale YouTube, con telecronaca di Giovanni Mafrici. A pesare sulla capienza disponibile è l’indisponibilità del Palacalafiore, impianto che nelle ultime uscite della Domotek ha fatto registrare più di cinquemila spettatori.

Per la squadra amaranto si tratta della seconda possibilità di volare in A2. La prima è sfumata in Gara 5 contro la Conad Reggio Emilia, avversaria battuta dalla Domotek in Coppa Italia Del Monte e in Supercoppa. Questa volta, però, il quadro è diverso. La finalissima si gioca al meglio delle due gare vinte su tre, e non più sulle cinque partite, con Reggio Calabria che avrà anche il fattore campo a favore. Gara 1 è prevista questa sera alle ore 20:30 nello storico impianto reggino, dove negli anni Ottanta la città di Reggio Calabria arrivò fino alla cadetteria. Gara 2 è già programmata a Belluno per il 10 maggio alle ore 18:00. L’eventuale Gara 3 si giocherà il 17 maggio 2026, con ritorno al Palacalafiore.

Le due squadre si sono già affrontate nella semifinale di Del Monte Coppa Italia, giocata a Belluno il 7 marzo scorso. In quell’occasione il primo set fu conquistato dai veneti, prima del riscatto amaranto con una prova di grande livello di Enrico Lazzaretto, autore di 34 punti, e con il punto decisivo firmato da Andrea Innocenzi. Al Belluno non bastarono i 23 punti di Giannotti, i 18 di Berger, i 17 di Corrado e i 12 di Mozzato. Si annuncia una sfida tra due squadre fortissime. Reggio ha vinto il proprio girone e ha già conquistato due trofei. Belluno si presenta con un roster molto fisico e talentuoso. L’impianto reggino potrebbe diventare lo scenario di una gara epica, tutta da seguire. Ad arbitrare l’incontro saranno Massimo Ancona e Marco Colucci.