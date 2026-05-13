Domotek Volley, l’urlo di Dal Pozzo: “aspettiamo tutto il pubblico reggino domenica, vogliamo l’A2”

L’atto finale è scritto. Si gioca tutto in Gara 3, domenica alle ore 19 al PalaCalafiore. La Domotek Reggio Calabria e Belluno si sfidano per un solo, grande obiettivo: la promozione in A2. Dopo la sconfitta in Gara 2 in trasferta, in casa amaranto si respira aria di resa dei conti. A parlare è Sergio Vandir Dal Pozzo, assistant coach della Domotek alla corte di mister Antonio Polimeni. E lo fa con il cuore e la schiena dritta. La sconfitta fuori casa non ha spento la determinazione, anzi. Dal Pozzo racconta senza filtri il momento: “dopo questa sconfitta fuori casa siamo tornati e già siamo in palestra. Stiamo lavorando pensando a domenica. Tutto ciò che abbiamo aspettato fino ad ora è arrivato al punto, domenica al nostro palazzetto”. Parole che suonano come un avvertimento: la stagione si decide in un match, tra le mura amiche.

L’assistant coach non si nasconde. Gara 2 è stata una partita dai due volti, e il rammarico è tanto. “Che gara è stata? Allora, abbiamo iniziato bene, eh. Sapevamo che Belluno è una grandissima squadra. Loro hanno iniziato alla grande il primo set, ma noi abbiamo sorpassato l’avversario e abbiamo vinto il primo set con un buon muro e bene in difesa”. Poi, però, l’incidente di percorso. “Il secondo set eravamo lì – prosegue Dal Pozzo – abbiamo messo loro in difficoltà, eravamo 14-11. Dopodiché loro sono riusciti a uscire da una situazione molto complicata e il set è finito 29-27, molto tirato”. È lì che si è spezzato qualcosa. “Purtroppo la nostra squadra è calata, eh. Mentalmente non siamo riusciti a mantenere quell’approccio del primo e anche del secondo set. Purtroppo è stato così. E ora pensiamo a domenica”.

Il messaggio di Dal Pozzo si fa poi un appello accorato ai tifosi. Il PalaCalafiore dovrà essere un fortino. “Tante persone dicevano: ‘Quella Gara 5 di spareggio promozione contro la Conad Reggio Emilia fosse stata a casa nostra Sarebbe stato tutto pieno. Anche la prima gara di finale contro Belluno era pieno. Ora ci sta. Quindi aspetto tutto il pubblico reggino. Venite, veramente, perché vale la pena”.

L’assistant coach promette battaglia e chiede calore: “possiamo fare una bellissima prestazione, una bellissima gara. E so che i ragazzi ci aspettano tanto e che vogliono vincere a tutti i costi”.