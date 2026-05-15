Domotek Volley, Innocenzi carica la squadra per la finale: “pronti a lottare punto su punt

Si avvicina l’atto decisivo del campionato, e la tensione è già palpabile tra le mura del PalaCalafiore. Domenica alle ore 19, la Domotek Volley scenderà in campo per la finalissima contro Belluno, e a presentare la sfida ci ha pensato il centrale Andrea Innocenzi, alla vigilia del match che vale una stagione intera. Partiamo dalla domanda che tutti i tifosi si stanno facendo: che gara sarà?“Mi aspetto una sfida molto, molto difficile, molto combattuta – ha spiegato Innocenzi – Belluno ha dato prova di essere una squadra molto forte, molto completa. Non che ci fosse bisogno di questa ulteriore prova, ma hanno dato un’ulteriore conferma della loro forza. Prevedo una partita dove bisognerà lottare punto su punto, ogni singolo punto sarà una battaglia.”

La lunga stagione si fa sentire, ma Innocenzi non cerca alibi.“Eh, iniziano a sentirsi le stanchezze di fine stagione. Ma bisogna lavorare e riposare nel modo giusto: lavorare, riposare, lavorare. Domenica saremo pronti”. L’entusiasmo a Reggio Calabria è alle stelle, e il centrale non può che confermarlo. “In città non si parla d’altro. Mi fermano per strada, in ogni posto: ‘Domenica ci siamo, veniamo-mi dicono’. Tutti informati, tutti volenterosi di esserci. Mi aspetto veramente tanta, tanta, tanta gente. Sarebbe fantastico il soldout. So che è difficile, ma ci credo”.

Innocenzi, abituato ad altre piazze, si è lasciato conquistare dal calore reggino. “In carriera non avevo mai ricevuto tutta questa affezione, anche perché è la prima volta che sono al Sud. Questo calore non me l’aspettavo veramente. Voglio ringraziare tutti, di cuore”. Domenica, ore 19. Tutto esaurito o quasi. Il PalaCalafiore trema.