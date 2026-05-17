Domotek Volley in A2, Ripepi: “società d’eccellenza, esempio per tutto il territorio”

“Desidero esprimere le più sincere congratulazioni alla Domotek Volley Reggio Calabria per la straordinaria conquista della Serie A2. Un risultato storico, costruito con sacrificio, programmazione, passione e amore per questa città. Questa sera ero presente al PalaCalafiore ed è stato impossibile non percepire l’emozione viva e tangibile che attraversava ed elettrizzava ogni settore del palazzetto. Oltre 5.000 persone unite da un unico sogno amaranto, in una cornice straordinaria. Un risultato storico, costruito con sacrificio, programmazione, passione e amore per questa città”. È quanto dichiara Massimo Ripepi, segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, all’indomani della storica promozione conquistata dalla squadra amaranto davanti ad un PalaCalafiore gremito da oltre 5.000 persone.

“Quella vissuta stasera è stata una serata emozionante, che resterà nella memoria collettiva della nostra città. Un vero sogno amaranto diventato realtà. La Domotek è riuscita a fare qualcosa di straordinario: riportare entusiasmo, orgoglio e senso di appartenenza attorno ai colori di Reggio Calabria”, rimarca.

Ripepi ha voluto sottolineare il valore della società

Ripepi ha poi voluto sottolineare il valore della società e della sua organizzazione, definendola “un modello virtuoso per tutto il territorio”.“La Domotek Volley Reggio Calabria rappresenta un esempio autentico di buona amministrazione, serietà gestionale e visione imprenditoriale. Una società d’eccellenza che dovrebbe essere presa come riferimento da tutte le realtà sportive e imprenditoriali del territorio. Quando competenza, programmazione e amore per la propria terra si incontrano, i risultati arrivano”.

“Questa promozione”, prosegue Ripepi, “restituisce a Reggio Calabria quella gloria sportiva che merita per storia, passione e prestigio della propria piazza. Vedere il PalaCalafiore pieno, con migliaia di persone unite per sostenere una squadra reggina, è stata l’immagine più bella di ciò che questa città può ancora essere quando viene guidata con capacità e cuore”. “Congratulazioni alla società, alla dirigenza, allo staff tecnico, ai giocatori e a tutti coloro che hanno creduto sin dall’inizio in questo straordinario fenomeno amaranto chiamato Domotek Volley Reggio Calabria. Avete scritto una pagina bellissima della storia sportiva della nostra città”, conclude Massimo Ripepi.