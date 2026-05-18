Domotek Volley in A2, Palmara: “traguardo storico con 7000 persone e l’Amministrazione gli ha fatto perdere un grosso incasso”

“Un traguardo storico ed ampiamente meritato. Dopo Coppa Italia e Supercoppa di categoria, la Domotek Volley ha inorgoglito l’intera città di Reggio Calabria con la seconda promozione in tre anni, centrando il salto in Serie A2”. Lo dichiara in una nota l’avvocato Italo Palmara, Presidente del movimento politico Reggio Futura. “Antonio Polimeni, architetto di questa fantastica squadra, è oggi da considerare il miglior uomo di sport attivo su piazza, forse al pari di coach Antonio Cugliandro della Reggio Bic – prosegue Palmara – Questo è il momento del trionfo e dei complimenti, ma nella prossima stagione la città e le istituzioni dovranno garantire il massimo sostegno a questa preziosa realtà”.

Il presidente di Reggio Futura pone l’attenzione su un aspetto: “Domenica sono accorsi oltre 7.000 tifosi al PalaCalafiore. A testimonianza di come il precedente sfratto di qualche giorno addietro, abbia fatto perdere un notevole incasso alla Domotek. Lo spostamento a Botteghelle di dieci giorni fa, causato dalla contemporanea organizzazione di Notre Dame de Paris a Pentimele, ha rappresentato l’ennesima disattenzione di una amministrazione comunale capace di provocare solo danni allo sport reggino”.

“Contenti per la promozione, ci auguriamo che analogo salto lo faccia anche la città il 25 maggio – conclude Palmara – con la vittoria del centrodestra e di Ciccio Cannizzaro sindaco”.