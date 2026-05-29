Domotek Volley ancora in festa, Parrini celebra la promozione: “potete continuare a chiamarmi talismano”

La promozione è stata la ciliegina sulla torta di una stagione perfetta. La Domotek Volley continua a festeggiare il trionfo che vale l’approdo in categoria superiore, al termine di una cavalcata che ha consegnato alla squadra un risultato destinato a restare nella storia. Tra i protagonisti assoluti spicca lo schiacciatore Giulio Parrini, ormai ribattezzato dai tifosi come il “Talismano” della Domotek. Un soprannome che nasce anche da un precedente significativo: Parrini, infatti, era stato promosso anche due anni fa con la maglia del Lagonegro. “È andata bene. Abbiamo finito bene, quindi direi che ha funzionato denominarmi “Il talismano” sin da inizio anno. Potete anche continuare a chiamarmi così”.

La promozione arrivata al Palacalafiore contro Belluno rappresenta la chiusura ideale di un percorso lungo, intenso e ricco di momenti decisivi. Parrini descrive la stagione come difficile, ma allo stesso tempo bellissima, sottolineando la crescita della squadra anche nei passaggi più complessi dei playoff. “Abbiamo fatto un grande campionato, un’ottima serie di playoff, anche la serie con Reggio Emilia ci ha fatto crescere ed anche li ci siamo andati vicinissimi. Poi la chiusura del cerchio è stata domenica al Palacalafiore con Belluno, portando a casa la promozione”.

Il triplete storico della Domotek Volley

Il successo assume i contorni di una vera e propria epopea sportiva. Alla promozione si aggiungono la Coppa Italia e la Supercoppa, per un triplete storico che certifica la grandezza della stagione vissuta dalla Domotek Volley. Un risultato che, nelle parole di Parrini, supera il confine della singola annata e si inserisce nella storia della pallavolo cittadina e nazionale. “Abbiamo scritto la storia della pallavolo in città ed anche a livello nazionale. Siamo entusiasti”.

Nel racconto dello schiacciatore, il momento più bello non è legato soltanto alla vittoria. A colpirlo è stato anche l’affetto dei tifosi, in particolare il gesto dei bambini che sono scesi in campo con un grande cartellone a lui dedicato. “Non mi era mai capitato di essere stampato su un cartellone così gigante portato dai bambini in campo. Mi ha fatto molto piacere, mi han fatto più “grosso” di quello che sono. Stavo guardando il bicipite! All’inizio cercavo di capire cosa fossero, poi mi hanno galvanizzato”.

Nel momento della festa, Parrini ha voluto condividere il successo con tutte le componenti che hanno accompagnato la squadra in questa stagione: dal gruppo squadra allo staff tecnico, fino a chi è rimasto vicino alla Domotek lungo tutto il cammino. “A tutti quelli che ci sono stati vicini, alla squadra, a noi personalmente a tutto il gruppo squadra dal primo all’ultimo, al Mister Polimeni ed ai tecnici. È stato importante il lavoro di tutti”.