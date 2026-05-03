Domotek, Mancinelli: “voglia di recuperare presto. Belluno? Vogliamo vincere”

Il giocatore della Domotek Volley, protagonista di una stagione fin qui straordinaria, sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio già dal lunedì della prossima settimana.

Mancinelli
Foto di Fortunato Serranò

Si ferma Matteo Mancinelli. Il giocatore della Domotek Volley, protagonista di una stagione fin qui straordinaria, sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio già dal lunedì della prossima settimana. Un’operazione che chiude anzitempo il suo campionato, ma non il suo legame con questa città e con questi colori.
Nell’ultima della stagione, la semifinale contro Acqui Terme, Mancinelli era in panchina con i compagni, presente, partecipe, amaranto dentro. “Sono contentissimo di stare qua – ha affermato lo schiacciatore di Castelferretti – Purtroppo settimana prossima dovrò fare questa operazione al ginocchio. È stato un anno fantastico che per me purtroppo è finito troppo presto. Questo è un posto bellissimo, un quadro perfetto e una città che, come dice il nostro mister Polimeni, merita di più. Dispiace finire presto, ma vedo che i ragazzi sono in forma e continuano la scalata verso la promozione”.

L’elogio a Zappoli – Alla domanda sul compagno di reparto, Mancinelli non ha dubbi: “Zappoli è molto forte, è un ragazzo d’oro al di fuori e bisogna saperlo prendere. È un fenomeno, lo è sempre stato, ha una caratura tecnica non indifferente. Quando sono arrivato a settembre era assolutamente un giocatore da cui prendere spunto. Questo è il momento in cui deve andare più forte”.

L’analisi su Belluno – Occhi puntati sulla finale. “Belluno, a parer mio, è una squadra addirittura più forte di Reggio Emilia – ha analizzato Mancinelli – Dobbiamo andare là con il coltello tra i denti. C’è una finale, l’ennesima che abbiamo la fortuna di giocare quest’anno, e bisogna andare là per distruggerli. È una squadra molto forte, con gente esperta, ragazzi di un’altra categoria. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, divertirci in campo e dare tutto. Se giochiamo con il sorriso in faccia le cose vengono e ci divertiamo, che è il bello di questo sport”.

Il futuro e l’abbraccio della città – Sulla possibilità di rivederlo con la stessa maglietta anche nella prossima stagione, Mancinelli è cauto ma non chiude porte: “me lo auguro sinceramente. Ma il primo obiettivo è operarmi e rientrare al meglio possibile, in forma. Poi per il prossimo anno si vedrà. Facciamo passare il “se”, poi ragioniamo”.

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