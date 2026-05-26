Domenico Romeo a Cannizzaro: “la tua vittoria porterà benefici a tutta l’area metropolitana”

Un messaggio di congratulazioni e fiducia rivolto a Francesco Cannizzaro, dopo il risultato elettorale ottenuto e in vista della nuova sfida amministrativa. È quanto contenuto nella nota di Domenico Romeo, Consigliere Metropolitano di Forza Italia. Romeo sottolinea il valore della campagna elettorale condotta da Cannizzaro e il legame costruito nel tempo con il territorio. “Caro Francesco Cannizzaro hai svolto una campagna elettorale straordinaria ci hai messo l’anima e questo risultato è la naturale conseguenza del tuo impegno. Vedere premiati la tua passione, il tuo schietto attaccamento al territorio e il tuo duro lavoro è una gioia immensa per chi ha vissuto, sempre con te, l’intero tuo percorso amministrativo e politico fatto di successi continui e crescenti”.

“Ti attende una sfida importante, la più gratificante e la più difficile – essere Sindaco della tua amata Città – ma la tua competenza e vicinanza alle persone ed al territorio saranno la guida migliore. Sono certo che saprai dare vita a un percorso politico-amministrativo virtuoso. La tua azione di governo non sarà centrale solo per la Città, ma rappresenterà un punto di riferimento e un valore aggiunto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e per tutti i 97 comuni che la compongono, certo che la tua centralità porterà benefici tangibili a tutto il territorio”.

“A te e alla tua squadra va il miglior augurio di buon cammino, nel segno del buon governo e dello sviluppo, sicuro che farai grandi cose con l’onestà e la determinazione che ti contraddistinguono da sempre”. Con queste parole, il consigliere metropolitano di Forza Italia evidenzia non solo il significato politico del risultato, ma anche le ricadute attese sull’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria e sui 97 comuni che la compongono.