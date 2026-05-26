Diritti dell’Infanzia: il Comune di Messina aderisce alla campagna “Diritti in Comune”

In occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 27 maggio, il Comune di Messina aderisce alla campagna nazionale “DIRITTI IN COMUNE”, promossa da UNICEF Italia e ANCI nell’ambito del Programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, ha l’obiettivo di sensibilizzare amministratori locali, dipendenti comunali e cittadini sui diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti, rafforzando il ruolo centrale dei Comuni nella loro promozione e tutela. Nell’ambito delle iniziative previste, il Comune di Messina ha promosso la diffusione di locandine informative all’interno di Palazzo Zanca e negli uffici decentrati, al fine di garantire la più ampia conoscenza dell’iniziativa e favorire la partecipazione e la sensibilizzazione della cittadinanza.

Inoltre, domani, in occasione della ricorrenza, su disposizione del Commissario straordinario del Comune di Messina, Piero Mattei, Palazzo Zanca sarà illuminato di colore blu, simbolo internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a testimonianza dell’impegno del Comune di Messina nel sostenere e promuovere i principi sanciti dalla Convenzione ONU. Con questa adesione, il Comune di Messina ribadisce il proprio impegno a favore della tutela, della promozione e della piena attuazione dei diritti di bambini e adolescenti, riconoscendo il ruolo fondamentale delle istituzioni locali nel costruire comunità più inclusive, attente e responsabili verso le nuove generazioni.