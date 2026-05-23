Diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Cesare Di Pietro è il nuovo Vescovo

La Diocesi di Locri-Gerace annuncia con gioia e gratitudine la nomina di S. E. R. Mons. Cesare Di Pietro quale nuovo Vescovo della nostra Chiesa particolare. La decisione è stata resa nota da Sua Santità Papa Leone XIV, che affida così a Mons. Di Pietro la guida pastorale della comunità locrese. Originario di Messina, 62 anni, Mons. Di Pietro è stato ordinato Vescovo il 2 luglio 2018 da S.E. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, svolgendo fino ad oggi il ministero di Vescovo Ausiliare. La Diocesi accoglie il nuovo Pastore con spirito di comunione e con la preghiera di tutto il Popolo di Dio.

Contestualmente, si comunica che S. E. Mons. Francesco Oliva, che ha guidato la Diocesi negli ultimi dodici anni, è stato nominato dal Santo Padre Amministratore Apostolico fino all’ingresso canonico del nuovo Vescovo. A Mons. Oliva va la riconoscenza dell’intera comunità per il servizio generoso e attento svolto nel corso del suo episcopato.

Nel suo Messaggio di saluto, indirizzato alla Chiesa di Locri-Gerace, Mons. Cesare Di Pietro ha espresso sentimenti di gratitudine, fiducia e vicinanza pastorale. Aprendo con le parole della Prima Lettera di Giovanni — “Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!” — il Vescovo eletto ha definito la sua nomina un dono di Cristo Buon Pastore e un segno della materna protezione della Vergine Maria. Mons. Di Pietro ha ricordato il momento in cui il Nunzio Apostolico gli ha comunicato la volontà del Santo Padre, l’11 maggio scorso, mentre la Locride celebrava Nostra Signora dello Scoglio, sottolineando come il suo cuore si sia subito orientato verso la nuova missione.

Nel messaggio, il Vescovo eletto: esprime riconoscenza a Mons. Oliva e ai suoi predecessori; rivolge un saluto cordiale al Presbiterio, ai Diaconi, ai Consacrati e ai Laici; manifesta particolare attenzione verso giovani, famiglie, immigrati e persone fragili; assicura un dialogo rispettoso con le Autorità civili e istituzionali; rinnova l’impegno al dialogo ecumenico e interreligioso; estende un saluto anche a coloro che si dichiarano non credenti, nel segno della ricerca condivisa del bene. Il Vescovo eletto affida il cammino comune alla protezione della Vergine Maria e dei Santi della Diocesi, assicurando la sua preghiera e chiedendo di essere accompagnato spiritualmente nel nuovo ministero.

BIOGRAFIA

Il Rev.mo Monsignore Cesare Di Pietro è nato a Messina il 12 marzo 1964, da famiglia messinese. Dopo gli studi classici al Liceo “G. La Farina”, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina. Per sei anni ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente diocesano dell’Azione Cattolica per il Settore Giovani. Nel 1991, entrato nel Seminario Arcivescovile, ha frequentato l’Istituto Teologico “San Tommaso” per la formazione al sacerdozio, che ha ricevuto da S.E. Mons. Giovanni Marra il 25 ottobre 1997. Il 28 maggio 2018 è eletto alla Chiesa titolare di Nicopoli all’Jantra e nominato Vescovo Ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Il 2 luglio riceve l’ordinazione episcopale nella Basilica Cattedrale “S. Maria Assunta” in Messina da Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita di Messina, coconsacranti Mons. Vittorio Luigi Mondello e Mons. Francesco Montenegro.

Ha conseguito il Dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (2008) e ha frequentato il corso biennale di Paleografia, Archivistica e Diplomatica in Vaticano. Nel 2017 ha ottenuto la licenza in Diritto Canonico alla Lateranense.

Incarichi pastorali più significativi da lui svolti:

1997-1999: Aiuto Cappellano del Carcere di Rebibbia in Roma.

1999-2005: Segretario particolare dell’Arcivescovo Mons. Giovanni Marra.

1999-2005: Assistente spirituale della Scuola Cattolica “Leone XIII” delle Suore Apostole della Sacra Famiglia.

2005-2010: Addetto di Segreteria della Congregazione per i Vescovi e Collaboratore Pastorale nella Parrocchia “S. Pio V” di Roma.

Dal 16 agosto 2010 al 2 febbraio 2018: Rettore del Seminario Arcivescovile “San Pio X” di Messina.

2011-2013: Cappellano del Pensionato dell’ONPI “Casa Serena” in Messina.

Dal 2014 al 2017 Direttore dell’lSSR “S. Maria della Lettera” di Messina.

2015-2018: Rettore del Santuario “S. Maria della Neve” in Santa Lucia del Mela.

2013-2017: Membro della Commissione Presbiterale Siciliana e del Direttivo del Consiglio Presbiterale Diocesano.

2021: Membro della Commissione Episcopale per la Liturgia.

Dal 2009 è Cappellano di Sua Santità.

Dal 15 agosto 2017 è Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.

Dall’anno accademico 2011-2012 è Docente invitato di Storia della Chiesa Moderna presso l’Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina.

É membro della Commissione diocesana per gli Ordini e i Ministeri.

Ha pubblicato la sua Tesi di Laurea su: “Domenico de’ Dominicis (1416-1478) vescovo riformatore” e un volume sulla vita del Beato “Don Giuseppe Puglisi”.