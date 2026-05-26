Diga del Lordo, a Siderno un focus su risorse e sviluppo | INFO

La Diga del Lordo sarà protagonista di una giornata di studio promossa dall’Associazione di promozione sociale INdiCA – Ingegneria di Calabria – con la partecipazione di ingegneri, tecnici e studiosi, prevista domenica 31 maggio. Realizzata negli anni ’80 e con una capacità di invaso di circa 9 milioni di metri cubi, la diga rappresenta un’infrastruttura strategica per l’area jonica reggina. Dopo una fase iniziale di utilizzo, è stata successivamente svuotata a causa di criticità tecniche, restando nel tempo una risorsa solo parzialmente valorizzata, ma ancora centrale per agricoltura, ambiente e sviluppo del territorio.

La mattina sarà dedicata alla visita tecnica dell’infrastruttura, riservata agli addetti ai lavori. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, l’iniziativa si apre alla comunità con una tavola rotonda pubblica presso il Podere Ricupero, a Siderno Superiore, dal titolo: “Un’esperienza di rigenerazione rurale – Dalla diga al territorio: risorse, comunità e futuro”.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto aperto a cittadini, operatori e realtà del territorio, con l’obiettivo di mettere in dialogo competenze tecniche, esperienze concrete e idee per lo sviluppo locale. Al centro del dibattito, le potenzialità della diga e dell’area circostante come leva per la crescita agricola, ambientale e turistica.

Durante la tavola rotonda si affronteranno temi concreti come le opportunità di finanziamento e le agevolazioni per le imprese agricole, le prospettive di progettazione e pianificazione territoriale e le possibili strategie per valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico dell’area, trasformandolo in un volano di sviluppo sostenibile. La giornata si concluderà con un momento conviviale nella tenuta.