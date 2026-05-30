Differenziali economici dipendenti comunali Messina, Cisl FP: “accordi si rispettano, pronti a ricorrere a Giudice del Lavoro”

“Gli accordi sottoscritti tra Amministrazione comunale e organizzazioni sindacali devono essere rispettati. I differenziali stipendiali vanno liquidati immediatamente a tutti gli aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse già stanziate“. È la posizione della CISL FP Messina che interviene sulla vicenda relativa ai differenziali economici dei dipendenti comunali. Secondo il sindacato, ulteriori rinvii o tentativi di rimettere in discussione quanto già definito e sottoscritto nella delegazione trattante rischiano soltanto di allungare i tempi e creare incertezza tra i lavoratori.

“Siamo di fronte a un accordo già condiviso con l’Amministrazione e ritenuto legittimo dagli organi competenti. Non comprendiamo perché oggi si debba tornare indietro penalizzando centinaia di dipendenti che attendono un riconoscimento economico dovuto“, afferma la segretaria generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri.

La CISL FP contesta in particolare la determina che riduce drasticamente la platea dei beneficiari dei differenziali economici, limitando l’accesso a una percentuale minima degli aventi diritto.

“Si tratta di una decisione assunta unilateralmente, in contrasto con le corrette relazioni sindacali e con il Contratto Collettivo Nazionale delle Funzioni Locali 2022-2024. Non accetteremo che vengano mortificati i diritti dei lavoratori né che siano disattesi accordi sottoscritti da mesi“, prosegue Maurizio Giliberto responsabile CISL dipartimento funzione locale.

Il sindacato annuncia che, in assenza di un immediato ritiro del provvedimento, procederà entro sette giorni ad attivare tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori, compreso il ricorso al Giudice del Lavoro per l’accertamento di un eventuale comportamento antisindacale.

“La CISL FP ha guidato la battaglia per il superamento del limite del 50% delle progressioni economiche, raggiungendo un risultato storico. Non consentiremo che questo traguardo venga svuotato da interpretazioni restrittive o da decisioni unilaterali. I lavoratori del Comune di Messina hanno diritto ad essere valorizzati professionalmente ed economicamente e continueremo a difendere questo principio con determinazione“, conclude la segretaria generale della CISL FP Messina.