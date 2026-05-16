Destra in Movimento: “voteremo la lista di Scopelliti, Cannizzaro grande sindaco dopo anni mediocri sinistra”

“Destra in movimento voterà a Reggio Calabria la lista ispirata da Giuseppe Scopelliti e il sindaco Francesco Cannizzaro. Riconosciamo a Scopelliti coerenza, dignità, aderenza alla tradizione di destra profonda che c’è nella città metropolitana. È lui che rappresenta la continuità con quella destra storica. L’on Cannizzaro invece è un politico coraggioso e sarà un grande sindaco dopo gli anni mediocri e fallimentari della sinistra“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, da Destra in Movimento.