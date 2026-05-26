Denis Nesci si congratula con Cannizzaro ed esulta per il risultato di Fratelli d’Italia: “raddoppiamo la presenza in Consiglio”

“Una grande vittoria per il centrodestra e per Reggio Calabria. Complimenti al nuovo sindaco della città e un plauso particolare all’amico Francesco Cannizzaro, protagonista di un risultato politico importante costruito con determinazione, presenza sul territorio e grande lavoro di squadra”. Così, sui social, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, si complimenta con il neo Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, eletto con un risultato plebiscitario.

“Un risultato che assume ancora più valore per Fratelli d’Italia, che raddoppia la propria presenza istituzionale in Consiglio comunale. Un traguardo frutto di un lavoro collettivo, costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno, alla passione e al sacrificio di tante donne e tanti uomini che hanno creduto in questa nuova fase del partito in città. Il mio grazie va a tutte le candidate e a tutti i candidati che si sono spesi con generosità, entusiasmo e spirito di appartenenza, contribuendo a rafforzare il nostro progetto politico e la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio”.

“Un grande in bocca al lupo agli eletti, che avranno l’onore e la responsabilità di rappresentare il partito nelle istituzioni cittadine, portando avanti con serietà e concretezza il lavoro iniziato. Quando si lavora uniti, con visione e senso di squadra, i risultati arrivano. Avanti insieme, per Reggio Calabria” ha aggiunto Nesci.