Demanio marittimo, Madeo: “al fianco dei balneari, pilastri del settore turistico e della nostra economia”

“Il Pd si schiera al fianco degli operatori balneari e vota SI’ alla proposta di legge relativa alle disposizioni in materia del demanio marittimo“, lo afferma il consigliere regionale della Calabria del Pd, Rosellina Madeo. “Dopo i danni del ciclone Harry e degli eventi atmosferici avversi che si sono susseguiti nei mesi precedenti, gli imprenditori del settore hanno bisogno del massimo sostegno per affrontare la stagione estiva ormai alle porte. L’erosione costiera è un problema conclamato che non può più essere affrontato in regime di emergenza, ma occorre pensare a politiche concrete di tutela del territorio indirizzate principalmente alla prevenzione”, rimarca Madeo.

“Tuttavia la necessità di agire subito e di salvare la stagione estiva ci ha spinti ad approvare una legge che in qualche modo possa dare una boccata di ossigeno ad una categoria messa in ginocchio e che per ripartire ha bisogno di tutto il sostegno possibile da parte delle Istituzioni. Gli operatori balneari non solo sono gli attori principali del comparto turistico e il motore pulsante del nostro sviluppo economico, ma rappresentano il riflesso diretto della cultura dell’accoglienza della Calabria”, conclude Madeo.