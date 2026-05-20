Demanio marittimo, il direttivo nazionale Sib Confcommercio guarda alla Calabria

La Calabria entra da protagonista nel confronto nazionale sul futuro delle concessioni demaniali marittime. È quanto emerso dal Direttivo nazionale del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio, guidato dal presidente nazionale Antonio Capacchione con il segretario Federico Pieragnoli, che ha posto al centro dei lavori la recente legge regionale approvata dalla Regione Calabria e pubblicata sul BURC.

Una norma che sta già assumendo un rilievo nazionale nel dibattito istituzionale e giuridico sul comparto balneare italiano, perché affronta con chiarezza temi centrali come la continuità delle imprese, la tutela degli investimenti e la salvaguardia occupazionale, in una fase di forte incertezza per migliaia di operatori del settore. Nel corso dei lavori, il provvedimento della Regione Calabria è stato indicato come un passaggio di significativa rilevanza politica e amministrativa. Non una semplice proroga tecnica, ma una scelta che prova a coniugare il rispetto del quadro normativo europeo con la necessità di garantire stabilità economica e sociale ai territori costieri e alle imprese che negli anni hanno sostenuto sviluppo turistico, occupazione e servizi.

Presente al Direttivo nazionale anche il consigliere regionale Domenico Giannetta, che ha accolto l’invito del SIB Confcommercio: una presenza particolarmente apprezzata quale testimonianza di attenzione istituzionale verso un comparto che oggi chiede certezze normative, equilibrio e tutela del legittimo affidamento delle imprese. Grande la soddisfazione espressa dal presidente del SIB Confcommercio Reggio Calabria e componente del Direttivo nazionale Carmelo Fiorillo, presente ai lavori insieme al presidente SIB Calabria Antonio Giannotti.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Il confronto sviluppato in questi mesi tra il SIB Confcommercio e la Regione Calabria, con il presidente Roberto Occhiuto e con in prima linea i consiglieri regionali Domenico Giannetta e Giuseppe Mattiani, rappresenta un passaggio importante nel percorso di tutela di un comparto strategico per l’economia turistica e per il sistema produttivo dei territori costieri, anche alla luce delle criticità determinate dagli eventi meteorologici che nei mesi scorsi hanno colpito il territorio calabrese”, ha dichiarato Fiorillo, evidenziando l’importanza della leale interlocuzione istituzionale sviluppata in questi mesi e del supporto costantemente assicurato alla categoria dei balneari dalla struttura tecnica provinciale Confcommercio, coordinata dal direttore Fabio Giubilo. “Dal Direttivo nazionale del SIB Confcommercio – conclude Fiorillo – emerge una posizione chiara: la legge approvata dalla Regione Calabria rappresenta oggi uno dei passaggi più significativi nel dibattito nazionale sul demanio marittimo e rafforza la necessità di costruire un quadro normativo capace di garantire stabilità, tutela degli investimenti e continuità alle imprese balneari italiane”.