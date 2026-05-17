Degrado al campo di Ciccarello, Di Bella: “possibile che, a Reggio, nessuno risponda dei propri fallimenti?” | FOTO e VIDEO

Giovanni Di Bella accende i riflettori sulle condizioni del campo sportivo di Ciccarello, inaugurato da meno di un anno ma già interessato da criticità strutturali e opere mai completate. Il candidato alle prossime elezioni comunali con la lista “Reggio Protagonista” punta il dito contro l’amministrazione comunale, chiedendo come sia stato possibile inaugurare una struttura che, secondo quanto denuncia, risulta ancora incompleta e solo parzialmente fruibile.

“Abbiamo un campo che potrebbe rappresentare una struttura importante per la città – afferma Di Bella – ma che oggi può essere utilizzato soltanto in maniera ridotta”. Tra i problemi evidenziati vi è innanzitutto l’assenza dell’impianto di illuminazione, che limita l’utilizzo della struttura alle sole ore diurne. A questo si aggiunge la chiusura di uno dei cancelli d’accesso, area nella quale dovrebbero essere realizzate le future tribune.

Di Bella richiama inoltre l’attenzione sulle condizioni del muro che costeggia il campo, dove sarebbero già visibili segni di deterioramento nonostante l’inaugurazione recente dell’opera.

Secondo l’esponente di “Reggio Protagonista”, il completamento della struttura richiederà ulteriori investimenti economici. “Tutti questi fondi chi dovrà reperirli? – domanda –. Le opere pubbliche devono essere inaugurate soltanto quando sono realmente terminate, non per acquisire consenso tra la popolazione”.

Il candidato parla di un possibile “errore di calcolo” nella gestione e nell’ultimazione dei lavori, chiedendo a chi debbano essere attribuite le responsabilità politiche e tecniche.

“Possibile – conclude – che a Reggio Calabria nessuno debba mai rispondere del fallimento di questi progetti? Eppure su ogni cantiere sono presenti tecnici incaricati di verificare la corretta esecuzione delle opere”.