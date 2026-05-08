Decoro urbano e fruizione del centro storico: il Comune di Cirò anticipa gli interventi sul verde pubblico

Il Sindaco: "città del vino e del calendario più accogliente in vista di San Cataldo e del Merano Wine Festival"

cirò -ERBACCE

È partita oggi, venerdì 8 maggio, la pulizia dalle erbacce che attraverso gli operatori comunali e la ditta appaltatrice del servizio interesserà l’intero perimetro comunale. “L’obiettivo – dichiara il Sindaco Mario Sculco – è quello di ridurre al minimo i disagi dovuti all’erba alta lungo le strade e rendere più vivibile ed accogliente la Città del Vino e del Calendario in vista della processione di San Cataldo, della tappa del Merano Wine Festival e, in generale, in vista della stagione estiva”.

cirò -ERBACCE

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