Dalla Lituania alla Calabria, il viaggio di 6 ciclisti in bici tra Paola e Brancaleone: “qui è bellissimo” | INTERVISTA

Magliette verde fluo, bici e caschetti protettivi. Armati di un gran sorriso e di tanta voglia di scoprire una terra nuova e ricca di bellezze. Sono 6 ciclisti provenienti dalla Lituania che, in questi giorni, stanno attraversando la Calabria da Paola a Brancaleone. Un viaggio lento, sono due ruote, all’aria aperta, alla scoperta delle bellezze naturali che la Regione può offrire. Intervistati da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, hanno raccontato le loro emozioni promuovendo i paesaggi, il mare e il cibo calabrese.