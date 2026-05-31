Dal tennistavolo al sitting volley, grandi gioie per lo sport paralimpico calabrese

Grande gioia sull’asse Cesena-Roma per gli atleti calabresi impegnati nelle specialità Paralimpiche. A Cesena, in occasione dei Campionati Italiani Paralimpici di Tennistavolo è Graziano Chimenti ha raggiunto la semifinale. L’atleta della Nuova Luzzi (CS), in due, categorie ha sbaragliato gli avversari a colpi sonanti di potenti schiacciate conquistando l’accesso alla finale, risultato di per sé importante, ma né lui e né il tecnico Mario Federico avevano voglia di accontentarsi.

È arrivata quindi la vittoria in due categorie, la medaglia d’oro assoluta, Chimenti si è consacrato tra i principali protagonisti del panorama nazionale paralimpico, regalando grande soddisfazione al movimento sportivo calabrese.

La gioia del sitting volley

Contemporaneamente, a Roma, ai Giochi della Gioventù le atlete e gli atleti dell’istituto comprensivo I.C. “G. Pucciano” Bisignano (Cs) vincitori della fase regionale di Sitting Volley, disputavano una semifinale infuocata in tutti i sensi, anche dal punto di vista meteorologico, visti i 33° a Roma. Nella combattuta finale contro il Venezia, la squadra calabrese ha avuto un inizio complicato, riuscendo per a conquistare il successo in rimonta e con esso un trofeo storico.

Il fantastico Steam team era composto da:

Rocco Emanuele

Ritacco Annunziato

Manzo Pasquale

Capisciolti Salvatore

Calabria Annalaura

Stavale Sharon

Petrone Lavinia

Pantusa Samuele

Guidato dagli insegnanti Littera Alessia e Cosentino Antonello, con la presenza del coordinatore di scienze motorie del Miur Calabria, il Prof. Santino Mariano e del Coordinatore Regionale di Sport e Salute, Walter Malacrino.

La soddisfazione del presidente Scagliola

Grande soddisfazione, per i prestigiosi risultati ottenuti dalle atlete ed atleti calabresi, è stata espressa dal Presidente del CIP Calabria Antonino Scagliola che ha affermato che essi sono segno di un percorso virtuoso ed irreversibile intrapreso dal 2017. Il Presidente Scagliola si è complimentato anche con i Presidenti Regionali Carmelo Sestio della FIPAV e Pino Petralia perla FITET, oltre al responsabile para Tennitavolo Calabria Giuseppe De Gaio, ed al tecnico della Nuova Luzzi Mario Federico.