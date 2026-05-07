Dal Piria di Rosarno alla Cina: il viaggio di 20 studenti a Baoji

Un’esperienza di studio, scoperta e crescita: è questo il senso del viaggio che ha portato venti studenti del Liceo Linguistico di Rosarno a 宝鸡 (Baoji), nel cuore della Cina, per due settimane nel mese di aprile. L’idea progettuale del prof. Alessandro Costanza è stata fortemente condivisa dalla preside Mariarosaria Russo dell’Istituto “Piria” di Rosarno e ha coinvolto le classi seconde, terze e quarte dell’indirizzo linguistico, coordinato dalla professoressa Mattia Milea. Gli studenti, insieme alla professoressa Rosetta Messina, hanno così raggiunto Xi’an (Shaanxi).

Nel corso di due settimane gli studenti hanno avuto un’occasione unica per avvicinarsi alla lingua e alla cultura cinese in modo diretto e coinvolgente. Ad accogliere il gruppo è stata l’Accademia di Belle Arti di Baoji, che ha proposto un ricco programma di attività didattiche e culturali. Durante il soggiorno, i ragazzi hanno potuto vivere esperienze che vanno ben oltre lo studio sui libri: hanno partecipato a laboratori di pittura tradizionale e calligrafia, sfilato con abiti storici hanfu e approfondito aspetti fondamentali della cultura cinese attraverso attività pratiche e immersive. Particolarmente significativa è stata la visita al Museo dei Bronzi di epoca Zhou di Baoji, che ha permesso agli studenti di entrare in contatto diretto con una delle fasi più importanti della storia antica cinese, osservando da vicino reperti di straordinario valore.

Il viaggio ha rappresentato non solo un momento di apprendimento linguistico, ma anche un’importante esperienza di crescita personale e interculturale. Gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con una realtà diversa, sviluppando curiosità, apertura mentale e maggiore consapevolezza del mondo contemporaneo. Un’iniziativa che dimostra come la scuola possa diventare uno spazio vivo di incontro tra culture, capace di offrire agli studenti strumenti concreti per comprendere e abitare una realtà sempre più globale.