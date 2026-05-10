Dal Cosenza alla Serie A: il club calabrese si congratula con Alvini, Calò e Zilli del Frosinone

Il Cosenza Calcio esprime “grande soddisfazione per i successi ottenuti da tre figure che hanno fatto parte della sua storia recente. Il presidente Eugenio Guarascio rivolge i più sinceri auguri per il proseguimento delle loro carriere a Massimiliano Alvini, Giacomo Calò e Massimo Zilli, protagonisti della promozione in Serie A conquistata dal Frosinone”. Massimiliano Alvini ha guidato i ciociari con determinazione e competenza nella stagione 2025/2026. Dopo l’esperienza sulla panchina rossoblù, conclusa con la risoluzione del contratto il 2 luglio 2025, il tecnico ha accettato subito la sfida al Frosinone. I risultati parlano chiaro. Vittoria per 5-0 contro il Mantova nell’ultima giornata, secondo posto finale alle spalle del Venezia e ritorno immediato in serie A dopo due stagioni. Il Frosinone allenato da Alvini, la squadra più giovane del campionato con un’età media di 23,4 anni, ha superato formazioni più quotate e ricche. L’ex mister del Cosenza Calcio ha così confermato le capacità di valorizzare il gruppo e ottenere il massimo.

“A Massimiliano vanno i nostri complimenti più sentiti – dichiara il Presidente Guarascio – Abbiamo vissuto insieme momenti difficili, ma abbiamo sempre apprezzato la sua professionalità, l’attaccamento al lavoro e la dignità con cui ha affrontato ogni sfida. La promozione ottenuta rappresenta una bella rivincita e un meritato riconoscimento per la sua carriera. Gli auguriamo di continuare su questa strada con la stessa passione”.

Tra i protagonisti del Frosinone in campo spicca Giacomo Calò. Il centrocampista triestino, arrivato a Cosenza nell’agosto 2022 e ceduto a titolo definitivo al Cesena nell’estate 2024, ha vissuto una stagione straordinaria in prestito al Frosinone. Prestazioni di alto livello, culminate con riconoscimenti come il premio di MVP di aprile in Serie B: due gol, un assist, numerose occasioni create e un’influenza decisiva nella manovra. “Giacomo ha lasciato un ricordo positivo tra noi. La sua serietà e le qualità tecniche – continua Guarascio – erano evidenti già durante la permanenza in Calabria. Siamo felici di vederlo brillare in questo percorso che lo ha portato in Serie A e gli auguriamo di mantenere questo rendimento elevato”.

Più articolato il percorso di Massimo Zilli. L’attaccante classe 2002, di proprietà del Cosenza Calcio, è passato al Frosinone nell’estate 2025 con la formula del prestito con diritto di riscatto. E rinnovo fino al 2027 con i rossoblù. Con 72 presenze e 4 stagioni in maglia silana, Zilli ha trovato nuova linfa in Ciociaria, contribuendo al successo collettivo. “Massimo – sottolinea il Presidente – è cresciuto con noi fin dalle giovanili e rappresenta un patrimonio del nostro club. Il prestito al Frosinone gli sta regalando un’opportunità importante. Gli facciamo i migliori auguri affinché possa continuare a progredire e regalare soddisfazioni, sia che prosegua con i ciociari sia che torni da noi”.

“Il Cosenza Calcio è orgoglioso dei legami costruiti e dei talenti che hanno indossato la maglia rossoblù. La società augura a Massimiliano Alvini, Giacomo Calò e Massimo Zilli di vivere emozioni sempre più belle nel calcio che conta, certi che porteranno con sé il ricordo dell’esperienza calabrese” si legge nella nota.