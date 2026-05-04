Dal Brennero a Cosenza: l’arte di Magnelli al fianco di Coldiretti per difendere il vero Made in Italy

Dalla mobilitazione nazionale al Brennero alla valorizzazione dell’identità produttiva dei territori: prosegue anche in Calabria l’impegno a difesa del vero Made in Italy. Domani Martedì 5 maggio, alle ore 10.00, presso il mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza (Piazza Matteotti), l’artista Adolfo Magnelli donerà a Coldiretti Calabria l’opera “Sostanza Identitaria”, in un momento che unirà arte contemporanea, agricoltura e impegno civile. L’iniziativa si inserisce nel solco della recente mobilitazione di Coldiretti al Brennero, simbolo della battaglia contro il falso Made in Italy, la concorrenza sleale e le distorsioni del mercato globale che mettono a rischio il reddito degli agricoltori e la trasparenza per i cittadini consumatori. La donazione è una tappa del progetto artistico e istituzionale “La Trilogia del Valore”, un percorso che attraversa i tre pilastri della società cosentina – istituzione politica, identità produttiva e memoria storica – per riaffermare il primato della sostanza, del lavoro e della verità in un contesto sempre più segnato da dinamiche speculative e artificiali.

Adolfo Magnelli, artista che vive e lavora a Cosenza, porta nella sua ricerca un percorso personale segnato da una transizione radicale

Adolfo Magnelli, artista che vive e lavora a Cosenza, porta nella sua ricerca un percorso personale segnato da una transizione radicale: dopo un passato da imprenditore nel 2004 sceglie l’arte come strumento di indagine e denuncia. Oggi si pone come osservatore critico della società e delle dinamiche alla base del lavoro, affidando alle sue opere il compito di tradurre concetti astratti in una presenza visiva solida e tangibile. Le sue opere diventano così veicoli comunicativi autonomi di contenuti e valori universali.

“Sostanza Identitaria”, realizzata nel 2009 (acrilico su tela, 80×120 cm), rappresenta il nucleo originario di questa ricerca e viene donata come gesto concreto a sostegno della battaglia di Coldiretti per la difesa del Made in Italy. In un contesto globale che tende a rendere incerto e indistinto il valore delle produzioni, l’opera si pone come simbolo di resistenza della materia, della trasparenza e dell’identità produttiva italiana.

La consegna avverrà in uno dei luoghi simbolo della filiera corta calabrese

“La mobilitazione del Brennero ha segnato un punto fermo: non possiamo più accettare che il valore del lavoro agricolo venga svuotato da logiche speculative e da prodotti che nulla hanno a che fare con la nostra identità”, afferma il Presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto. “Questa iniziativa dimostra che la difesa del Made in Italy è una battaglia economica, culturale e sociale e che per questo, anche attraverso l’arte, possiamo riaffermare il primato della verità, della trasparenza e del lavoro degli agricoltori”. La consegna avverrà in uno dei luoghi simbolo della filiera corta calabrese: il mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza, spazio quotidiano di incontro tra produttori e cittadini, dove il valore del cibo si traduce in qualità, relazioni e fiducia. Un appuntamento che rafforza il legame tra cultura, territorio e agricoltura, confermando come anche l’arte possa contribuire, insieme al lavoro degli agricoltori, alla difesa dell’identità e della qualità delle produzioni italiane.