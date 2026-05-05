Da Milano a Gallicianò, un documentario sulla lenta magia dell’area Grecanica | INTERVISTE

Un viaggio emozionante tra la storia e la bellezza di un territorio che non vuole sparire. È quello che racconta “Nostos”, il documentario realizzato dai giovani registi Gabriele Greco e Vincenza Gervasi, prodotto dalla ABBO production e nato nell’ambito di un progetto dello IED di Milano. Il progetto esplora la Calabria Grecanica, un’area che, seppur segnata dallo spopolamento, continua a mantenere vive le sue tradizioni linguistiche e culturali.

Nel reportage di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, i protagonisti raccontato la loro esperienza a Gallicianò, un piccolo borgo che rappresenta un simbolo della “restanza”, ossia la scelta di rimanere in un territorio che lotta per non svanire. Greco e Gervasi, che hanno vissuto direttamente sul campo, hanno filmato il concetto di “restanza” attraverso i racconti e le immagini di un luogo che, pur nella sua solitudine, porta con sé una forza straordinaria.