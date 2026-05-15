Da Melito Porto Salvo alla vetta di Forbes: il reggino Pinò Surace tra i 100 giovani che cambieranno l’Italia

C’è anche orgoglio calabrese nella prestigiosa classifica Forbes Under 30 2026. Pinò Surace, giovane imprenditore originario di Melito di Porto Salvo ed ex Nokia Finlandia, è stato ufficialmente inserito da Forbes Italia tra i 100 talenti sotto i trent’anni destinati a guidare il futuro del Paese. Il riconoscimento premia il lavoro svolto con Billding, la startup innovativa che sta rivoluzionando il mercato delle utility, in particolare energia e gas. Fondata insieme ai soci Alessandro Ferraro e Nicolò Sozzi, entrambi con un solido background manageriale in Amazon, Billding è oggi una realtà strutturata con sedi a Milano, Bologna e Catania.

La startup è diventata punto di riferimento per oltre 20.000 clienti tra famiglie e imprese. L’impatto economico di Billding sul tessuto sociale e imprenditoriale è certificato dai numeri: la piattaforma ha permesso finora ai propri utenti di risparmiare complessivamente oltre 15 milioni di euro sulle utenze. Nel segmento business, Billding garantisce un margine di risparmio medio di circa 700 euro per ogni PMI, un sostegno significativo in un periodo segnato dalla forte instabilità dei mercati energetici.

“Essere inserito nella lista di Forbes è un onore immenso, ma lo è ancora di più poter rappresentare le mie radici calabresi in un contesto così prestigioso,” dichiara Pinò Surace. “Spero che questo traguardo possa essere un segnale di ispirazione per i giovani della mia terra: l’innovazione e la determinazione permettono di competere ai massimi livelli partendo da qualsiasi realtà e portando valore reale nelle tasche delle persone”. Billding è già stata citata da autorevoli testate nazionali come Milano Finanza, TGCOM24 e Libero per la sua capacità di analizzare i flussi di mercato e proteggere il margine operativo delle imprese italiane. La startup vanta inoltre partnership strategiche con realtà del calibro di Altroconsumo, Qonto, Satispay e Confcommercio.