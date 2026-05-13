Da Gioia Tauro una marcia per l’Europa e la pace con scuole e Sindaci del Milanese

Una marcia cittadina per parlare di pace, Europa, partecipazione democratica e futuro, con gli studenti protagonisti e un’alleanza educativa che unisce la Calabria e il Milanese. È questo il cuore della manifestazione “Marcia per l’Europa e la Pace”, promossa dall’Istituto comprensivo “Pentimalli Paolo VI Campanella” di Gioia Tauro. L’iniziativa si annuncia come un momento di forte valore educativo, civile e simbolico. Studenti, docenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni sfileranno in un ampio corteo destinato ad attraversare il centro cittadino, trasformando le strade di Gioia Tauro in un laboratorio di cittadinanza attiva, dialogo tra i popoli e cultura della solidarietà.

La manifestazione prenderà il via alle 9:30 da Piazza Matteotti. Il corteo proseguirà lungo Via Roma, Via Monfalcone, Via Serra, Via Trento e Via Duomo, per poi concludersi in Piazza Duomo, luogo simbolico dell’identità civile e culturale della città. Proprio in Piazza Duomo si terrà il flashmob conclusivo, dedicato ai valori dell’Europa unita, della cooperazione internazionale e della pace tra i popoli. Sarà un momento pensato per dare visibilità alla voce degli studenti e alla loro partecipazione attiva, in nome della solidarietà, dell’inclusione e del dialogo tra culture.

Attraverso la partecipazione delle nuove generazioni, l’evento intende lanciare un messaggio condiviso di fratellanza, inclusione e speranza, riaffermando il ruolo della scuola come presidio di formazione democratica, coscienza civile e costruzione del futuro. In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, conflitti e fragilità sociali, la manifestazione vuole sottolineare il valore dell’educazione, della partecipazione e della memoria collettiva come strumenti concreti per costruire il domani.

Un altro momento centrale della giornata è previsto alle 12:00 presso le Cisterne, dove si terrà un incontro istituzionale con il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Pentimalli Paolo VI Campanella” di Gioia Tauro, prof. Domenico Pirrotta, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti del Milanese aderenti all’iniziativa e alle rispettive rappresentanze studentesche. All’incontro prenderanno parte il dott. Antonio De Lorenzo, dirigente dell’Istituto comprensivo Villa Cortese, la dott.ssa Maria Assunta Lattuca, dirigente dell’Istituto comprensivo Ada Negri, e l’Istituto comprensivo Tarra di Busto Garolfo.

Il confronto sarà un’occasione per rafforzare il legame tra scuola, territorio e istituzioni, valorizzando il ruolo delle nuove generazioni nella diffusione dei valori europei, della cittadinanza attiva e della cooperazione tra comunità diverse. Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre realizzato un collegamento online con i sindaci dei Comuni del Milanese, a testimonianza della portata pedagogica, civile e culturale dell’evento e della sinergia tra enti locali, scuola e territorio.

Interverranno il sindaco del Comune di Busto Garolfo, dott. Giovanni Rigiroli, insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione dott. Stefano Carnevali e all’ex sindaco dott.ssa Susanna Biondi; il sindaco del Comune di Vanzaghello, dott. Arconte Gatti, con l’assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Doris Giuliano; il sindaco del Comune di Dairago, dott. Rolfi, affiancato dall’assessore alla Pubblica Istruzione dott. Cozzi; il sindaco di Villa Cortese, dott. Barlocco, con l’assessore alla Pubblica Istruzione dott. Olgiati; e il sindaco della Città di Paola, dott. Roberto Perrotta.

La presenza congiunta di autorità scolastiche, studenti e rappresentanti istituzionali conferirà alla manifestazione un alto profilo istituzionale e un significativo impatto mediatico. L’evento si configura come un importante momento di dialogo, collaborazione e cittadinanza attiva, capace di promuovere i principi di condivisione, responsabilità collettiva e partecipazione democratica tra le nuove generazioni e le comunità coinvolte.