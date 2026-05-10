Cuore, ascolto e speranza durante il Covid: la Croce Rossa di Reggio Calabria premia la Dott.ssa Tita La Rocca | FOTO

In occasione della cerimonia di conferimento della Medaglia di Benemerenza “Il tempo della Gentilezza”, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria ha premiato la Dott.ssa Tita La Rocca, Responsabile dei Servizi Sanitari della Caritas Diocesana di Reggio Calabria, per il suo instancabile impegno durante il difficile periodo della pandemia da Covid-19 nel 2020. Il riconoscimento è stato attribuito a chi, in un momento di grande emergenza, ha saputo offrire non solo cure, ma anche ascolto, presenza, dignità e speranza a chi viveva nella fragilità e nella solitudine, sottolineando l’importanza di un supporto umano in un contesto di grande sofferenza.

Dietro ogni gesto silenzioso, c’è un’umanità che lascia il segno, e oggi quel segno è stato riconosciuto con affetto e stima. La Croce Rossa ha voluto così rendere omaggio a chi, come la Dott.ssa La Rocca, ha trasformato la gentilezza in cura e sostegno. “Grazie Tita per aver ricordato a tutti che la gentilezza può davvero diventare cura”, è stato il messaggio di gratitudine che ha accompagnato il riconoscimento.