CSM, nominati i nuovi procuratori aggiunti di Reggio Calabria e Messina | NOMI

Il plenum del CSM ha approvato questa mattina, con voto unanime, una serie di nuove nomine ai vertici di diversi uffici giudiziari italiani. Le decisioni riguardano incarichi di rilievo in procure, tribunali e corti d’appello, confermando il lavoro del Consiglio Superiore della Magistratura nella definizione degli assetti organizzativi della giustizia sul territorio nazionale. Tra le nomine approvate figurano Rosa Raffa, designata procuratore aggiunto del Tribunale di Reggio Calabria, e Marco Colamonici, nominato procuratore aggiunto del Tribunale di Messina. Il voto unanime del plenum ha riguardato anche Rosalia Montineri, indicata alla presidenza del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.

Le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura rappresentano un passaggio significativo per la piena operatività degli uffici coinvolti, soprattutto in territori dove la guida degli incarichi direttivi e semidirettivi incide in modo rilevante sull’organizzazione del lavoro giudiziario.

Rosa Raffa nuovo procuratore aggiunto a Reggio Calabria

Particolare attenzione, in Calabria, è rivolta alla nomina di Rosa Raffa come nuovo procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Si tratta di un incarico di rilievo all’interno di un ufficio giudiziario centrale per il contrasto alla criminalità e per la gestione di procedimenti complessi che interessano l’intero territorio reggino.

La Procura di Reggio Calabria opera in un contesto giudiziario particolarmente delicato, nel quale l’organizzazione interna, il coordinamento delle attività investigative e la continuità dell’azione penale assumono un peso strategico. In questo quadro, la nomina del nuovo procuratore aggiunto contribuisce al rafforzamento dell’assetto dell’ufficio e alla distribuzione delle responsabilità nei diversi settori di competenza.

Il voto unanime del CSM conferma la convergenza del plenum sulla scelta effettuata. La nuova designazione si inserisce in un più ampio quadro di nomine che interessa anche altri distretti giudiziari, con l’obiettivo di garantire stabilità e piena funzionalità agli uffici.

Marco Colamonici nominato procuratore aggiunto a Messina

Nel pacchetto di nomine approvato dal plenum del CSM rientra anche quella di Marco Colamonici, nuovo procuratore aggiunto del Tribunale di Messina. Anche in questo caso il via libera è arrivato all’unanimità, a conferma dell’intesa raggiunta in sede consiliare. La nomina assume rilievo per l’ufficio giudiziario messinese, chiamato a gestire un carico di lavoro articolato e procedimenti di diversa natura. Il ruolo di procuratore aggiunto è fondamentale per l’organizzazione della Procura, per il coordinamento dei magistrati e per la gestione delle attività investigative e processuali.

Messina e Reggio Calabria sono due realtà giudiziarie vicine anche dal punto di vista territoriale e strategico. Le nuove nomine approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura riguardano quindi due uffici che operano in aree del Mezzogiorno particolarmente importanti per l’amministrazione della giustizia.

Rosalia Montineri alla guida del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

Il plenum ha inoltre votato all’unanimità la nomina di Rosalia Montineri come presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Si tratta di un incarico di grande responsabilità in un settore della giustizia particolarmente sensibile, che riguarda la tutela dei minori, le famiglie e le situazioni di fragilità sociale.

Il Tribunale per i Minorenni svolge una funzione essenziale nel sistema giudiziario, intervenendo in ambiti che richiedono competenza tecnica, equilibrio e particolare attenzione alla dimensione umana dei procedimenti. La nomina della nuova presidente punta a garantire continuità e piena operatività a un ufficio chiamato ad affrontare temi delicati e complessi. Anche questa designazione rientra nel più ampio intervento del CSM volto a coprire ruoli chiave negli uffici giudiziari italiani, rafforzando la capacità organizzativa delle sedi coinvolte.

Le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura

Le nuove nomine approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura rafforzano l’organizzazione di uffici giudiziari distribuiti tra Calabria e Sicilia. Il dato politico-istituzionale più rilevante è il voto unanime del plenum, che ha accompagnato tutte le designazioni comunicate.

Per gli uffici interessati, l’arrivo dei nuovi vertici rappresenta un passaggio importante per garantire continuità amministrativa, efficienza organizzativa e coordinamento dell’attività giudiziaria. In particolare, la nomina di Rosa Raffa a Reggio Calabria assume rilievo in un territorio nel quale l’azione della magistratura riveste un ruolo centrale nella tutela della legalità. Con queste decisioni, il CSM interviene su incarichi di primo piano all’interno del sistema giudiziario italiano, confermando l’importanza della stabilità degli uffici direttivi e semidirettivi per il buon funzionamento della giustizia.