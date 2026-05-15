Crotone, violenze e minacce alla moglie: arrestato dopo la denuncia della donna

La Polizia di Stato di Crotone ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie. Il provvedimento cautelare trae origine dalla denuncia presentata dalla donna, la quale ha raccontato ai poliziotti di essere stata vittima, nel tempo, di reiterati comportamenti vessatori, minacciosi e violenti da parte del coniuge.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe instaurato un rapporto caratterizzato da continui atteggiamenti di sopraffazione, controllo e dominio, ponendo in essere quotidiani episodi di violenza verbale, economica e fisica. Gli approfondimenti investigativi, effettuati dai poliziotti della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile, nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, hanno consentito di delineare un quadro di gravi condotte intimidatorie e aggressive, tali da determinare nella vittima un profondo stato di sofferenza psicologica, morale e fisica.

Gli elementi raccolti dagli investigatori, unitamente alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, valutati dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico GUARASCIO, confluivano in una richiesta di misura cautelare che è stata accolta dal GIP del Tribunale di Crotone che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile, che ha rintracciato l’uomo e lo ha condotto presso la locale casa circondariale.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati riconducibili al “Codice Rosso”, fortemente sostenute dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, e conferma il costante impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione di ogni forma di violenza domestica e di genere, attraverso un’azione tempestiva e mirata alla tutela delle vittime.

La Polizia di Stato invita i cittadini ad utilizzare anche l’App “Youpol” attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni, anche in forma anonima, per riferire episodi di violenza domestica e di genere, bullismo e revenge porn. Tale informativa è fornita nell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto del diritto dell’indagato che, trovandosi nella fase preliminare delle indagini, è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.