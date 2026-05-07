Crotone, operazione “Welcome”: la Polizia di Stato smantella rete di favoreggiatori dell’immigrazione clandestina

Dalle prime ore del mattino, oltre 150 Agenti della Polizia di Stato, stanno eseguendo 93 provvedimenti di avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di soggetti extracomunitari e cittadini italiani gravemente indiziati dei reati di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica, mediante induzione in errore a Pubblico ufficiale per il rilascio di permessi di soggiorno, previo pagamento di somme di denaro.

La vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal dott. Domenico Guarascio, ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.

L’attività trae origine dai numerosi sevizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, dott. Renato Panvino.

Alle ore 11:00, nel corso di un incontro presso la Questura, verranno forniti ulteriori dettagli sull’operazione.