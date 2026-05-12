Crotone, “Operazione ‘Scam City’: UNARMA esprime apprezzamento per il lavoro dei Carabinieri nella lotta alle truffe online

La Segreteria Provinciale UNARMA Crotone, a nome del Vice Segretario Provinciale Amilcare Scerra, interviene in merito alla vasta operazione denominata “Scam City”, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, che ha portato all’esecuzione di 10 misure cautelari personali e a un ingente sequestro patrimoniale nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe online, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona.

Scerra dichiara: “Esprimo il mio più sentito apprezzamento ai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone che, attraverso un’articolata e complessa attività investigativa, hanno portato a termine un’operazione di assoluto rilievo nel contrasto alla criminalità organizzata e alle moderne forme di truffa online. L’operazione ‘Scam City’ rappresenta un importante risultato investigativo che conferma l’elevata professionalità, la preparazione e la capacità operativa dei militari impegnati quotidianamente nella tutela dei cittadini e della legalità.”

Scerra continua: “Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, hanno consentito di ricostruire un presunto sistema criminale articolato e operante su scala nazionale, dedito alla commissione seriale di truffe online attraverso piattaforme digitali e marketplace. L’attività investigativa, sviluppata mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi bancarie, acquisizione di chat WhatsApp, servizi di osservazione e approfondimenti tecnologici, dimostra ancora una volta l’altissimo livello raggiunto dai Carabinieri nel contrasto ai reati informatici ed economico-finanziari.”

Scerra prosegue: “Particolarmente significativo è il sequestro di ingenti beni patrimoniali, tra cui immobili, conti correnti, autovetture di lusso e orologi di pregio, elemento che testimonia l’efficacia dell’azione investigativa volta non solo a reprimere i reati, ma anche a colpire i patrimoni illecitamente accumulati. In un contesto operativo spesso caratterizzato da importanti carenze di organico e da carichi di lavoro sempre più gravosi, i Carabinieri continuano a garantire risultati di assoluto spessore grazie a spirito di sacrificio, competenza e dedizione.”

Scerra conclude: “UNARMA continuerà a sostenere e valorizzare il lavoro dei Carabinieri impegnati quotidianamente nel contrasto alla criminalità, anche nelle sue forme più moderne e insidiose. Le truffe online rappresentano un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso, capace di colpire cittadini in tutta Italia. Per questo motivo, operazioni come ‘Scam City’ rappresentano un segnale forte dello Stato e della presenza costante dell’Arma sul territorio, a tutela della collettività e della legalità.”