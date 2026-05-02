Crotone: operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta”, sanzioni e sequestri di prodotti alimentari

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Crotone. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, ha eseguito un primo controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sita nel centro cittadino. Nel corso dell’ispezione sono emerse gravi irregolarità in quanto l’attività di somministrazione veniva svolta all’interno di un garage. Sul posto è pertanto intervenuto personale dell’ASP di Crotone che, al termine delle verifiche di specifica competenza, ha riscontrato l’assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, strutturali e amministrativi, disponendo la sospensione definitiva dell’attività, riservandosi di irrogare successivamente le relative sanzioni amministrative. Inoltre, il personale operante ha sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale poiché è stato accertato l’esercizio dell’attività in assenza della prescritta SCIA (p.m.r. 5.000 euro), per la quale seguirà segnalazione al Sindaco per l’adozione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività.

Parallelamente, la Capitaneria di Porto, con il supporto della Polizia Locale, ha svolto specifici controlli nel settore della filiera ittica, accertando violazioni della normativa in materia di tracciabilità del prodotto ittico, elevando una sanzione amministrativa di € 1.500 e sequestrando circa 28 kg di prodotto ittico vario.

Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture, elevando sanzioni al Codice della Strada.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 246 persone, di cui nr. 64 positivi in banca dati, hanno controllato nr. 126 veicoli e hanno effettuato nr. 22 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 385 persone identificate, di cui nr. 99 con precedenti;

persone identificate, di cui nr. con precedenti; Nr. 203 veicoli controllati;

veicoli controllati; Nr. 22 posti di controllo;

posti di controllo; Nr. 3 attività commerciali controllate;

attività commerciali controllate; Nr. 2 sanzioni amministrative.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e della sicurezza dei cittadini. L’operazione interforze conferma l’efficacia del coordinamento tra le diverse Forze di polizia e ribadisce l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.