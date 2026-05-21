Crotone, minaccia il titolare di un bar e aggredisce carabinieri e soccorritori: arrestato

I carabinieri di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un uomo di 52 anni nel corso di un intervento presso un bar dove l’uomo avrebbe, senza apparente motivo, avrebbe dato in escandescenze, minacciando il proprietario dell’attività commerciale e assumendo comportamenti oltraggiosi nei confronti degli avventori presenti. All’arrivo dei militari l’uomo avrebbe opposto resistenza a un controllo nel corso del quale è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 7 centimetri, sottoposto a sequestro. Anche negli uffici della Tenenza, spiegano i carabinieri, l’arrestato avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo.

In particolare, all’arrivo del personale sanitario del 118, intervenuto per verificarne le condizioni di salute, il 52enne si sarebbe scagliato contro gli operatori sanitari, colpendoli con calci e sputi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle successive determinazioni.