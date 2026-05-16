Crotone, maxi controllo della Polizia contro droga e criminalità: 509 persone identificate

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 509 persone identificate, di cui 162 con precedenti

– nr. 251 veicoli controllati

– nr. 36 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 3 persone segnalate al Sig. Prefetto per detenzione di sostanze stupefacente per uso personale

– nr. 23 posti di controllo

– nr. 4 sanzioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 29 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato nr. 30 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 20 persone, di cui 5 con precedenti, e ha controllato nr. 10 veicoli, elevando contestualmente nr. 1 sanzione al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 106 persone, di cui nr. 29 positivi, e ha controllato nr. 62 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada con contestuale ritiro di una patente di guida.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone, nel corso dei quali hanno identificato nr. 137 persone, di cui nr. 42 con precedenti, e hanno controllato nr. 58 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 3 persone per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando circa 16 grammi di hashish, e contestualmente hanno identificato nr. 187 persone, di cui nr. 57 con precedenti, e hanno controllato nr. 121 veicoli, elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada con contestuale fermo amministrativo di un veicolo.