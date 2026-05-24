Crotone, irregolare con precedenti e già espulso: 40enne rintracciato e portato al CPR

La Polizia di Stato prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di verifica della posizione degli stranieri presenti sul territorio nazionale. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato PANVINO, e finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e dell’immigrazione clandestina, personale dell’Ufficio Immigrazione ha rintracciato, nel comune di Cirò Marina, un cittadino marocchino di 40 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che l’uomo è gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati di particolare gravità e allarme sociale, tra cui atti persecutori (stalking), maltrattamenti in famiglia e violazioni in materia di sostanze stupefacenti. Le verifiche svolte hanno, inoltre, consentito di accertare che l’uomo era già stato destinatario di un precedente provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, al quale non aveva ottemperato.

Valutata l’elevata pericolosità sociale del soggetto e la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, aggravato dall’assenza di documenti di identificazione, il Prefetto di Crotone ha emesso un nuovo decreto di espulsione. In esecuzione del contestuale ordine di trattenimento del Questore di Crotone, il cittadino straniero è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) “Palazzo San Gervasio” di Potenza, dove rimarrà il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure finalizzate al rimpatrio nel Paese d’origine.

La Polizia di Stato conferma il costante impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare, attraverso controlli mirati, approfonditi accertamenti e una costante collaborazione con le altre articolazioni istituzionali, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste dall’ordinamento, a tutela della sicurezza pubblica e della legalità.