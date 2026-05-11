Crotone in lutto per la scomparsa di Francesca Anastasio, madre di Dodò: un simbolo di coraggio e impegno

“La comunità di Crotone esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Anastasio, mamma del piccolo Domenico ‘Dodò’ Gabriele, simbolo innocente di una ferita che ha segnato per sempre la nostra città. Con forza, dignità e straordinario coraggio, Francesca ha trasformato il dolore più grande in un instancabile impegno di testimonianza, memoria e sensibilizzazione, mantenendo vivo il ricordo di Dodò e diffondendo, soprattutto tra i più giovani, i valori della legalità, della giustizia e del rispetto della vita”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Crotone.

“La comunità cittadina si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia, condividendo il dolore di questo momento così difficile. Un pensiero di sincera vicinanza va a Giovanni, con l’abbraccio e la solidarietà di tutta Crotone. Il ricordo di Francesca e di Dodò continuerà a vivere nella memoria collettiva della nostra comunità”.