Crotone, controlli straordinari del territorio: 689 persone identificate e hashish sequestrato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Crotone, Cirò Marina e Isola di Capo Rizzuto, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 689 persone identificate, di cui 182 con precedenti

– nr. 373 veicoli controllati

– nr. 27 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

– nr. 3 persone segnalate al Sig. Prefetto per detenzione di sostanze stupefacente per uso personale

– nr. 27 posti di controllo

– nr. 6 sanzioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 27 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali).

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 18 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 29 persone, di cui 9 con precedenti, e ha controllato nr. 22 veicoli, elevando contestualmente nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 58 persone, di cui nr. 26 positivi, e ha controllato nr. 39 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada con contestuale fermo amministrativo del veicolo.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 146 persone, di cui nr. 31 con precedenti, e hanno controllato nr. 62 veicoli.

Nell’ambito dei controlli predisposti, particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso controlli effettuati nelle aree maggiormente sensibili del territorio. Le attività svolte hanno consentito di segnalare n. 3 persone al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale e di denunciare all’Autorità Giudiziaria n. 1 persona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con il sequestro complessivo di 48 grammi di hashish.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 411 persone, di cui nr. 89 con precedenti, e hanno controllato nr. 250 veicoli, elevando nr. 3 sanzioni al Codice della Strada, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Il controllo del territorio ha interessato anche le aree della Provincia al fine di garantire, in occasione delle elezioni amministrative, il sereno svolgimento dei comizi e delle iniziative politiche, senza turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche mediante l’impiego di personale dedicato.