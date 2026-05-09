Crotone, condannata per truffa: rintracciata e arrestata dalla Polizia

La Polizia di Stato di Crotone ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di La Spezia, una donna condannata alla pena di 1 anno di reclusione. Il provvedimento è stato emesso dopo la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena nei confronti della donna, condannata per una truffa commessa nel 2020 a La Spezia. Nel pomeriggio odierno, gli Agenti della Squadra Mobile, dopo aver rintracciato la donna presso il proprio domicilio, hanno proceduto all’arresto della stessa, che è stata immediatamente tradotta presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità. L’attività testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nell’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nel pieno rispetto della legalità e a tutela della collettività.