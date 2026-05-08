Crotone, caprette finiscono in un dirupo: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Giovanni in Fiore, guidati dal capo reparto Dino Romano, sono intervenuti in una zona impervia del crotonese, sita in località Fratta nel comune di Verzino. In un’area particolarmente dirupata, erano finite 4 caprette, senza possibilità che le stesse riuscissero a risalire la scarpata e rischiando di morire. Il recupero, fatto con manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) all’interno di un crepaccio di 30 metri da parte della squadra dei pompieri sangiovannesi si è rivelato non facile ma alla fine gli animali sono stati messi in salvo.

Il presidio permanente dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore, negli anni, si è sempre rivelato fondamentale per il soccorso delle persone, dei boschi, dei beni e degli animali, con interventi di soccorso spesso decisivi. Il capo reparto Dino Romano non è nuovo a interventi del genere, la sua grande professionalità ed esperienza di Romano e della sua squadra hanno fatto ancora una volta la differenza in ilun intervento di soccorso che per i Vigili del Fuoco è di routine, sempre pronti a qualsiasi chiamata d’emergenza e a qualsiasi orario.