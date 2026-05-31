Crotone, blitz interforze: denunce, sanzioni e controlli su 487 persone e 8 attività

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Cirò Marina e Torretta di Crucoli. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, ha effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con annesso corner di raccolta scommesse. Dall’attività posta in essere è emersa la presenza di nr. 3 apparecchi da gioco, regolarmente accesi ed in funzione in orario non consentito, per cui è stata elevata la relativa sanzione amministrativa (pmr € 500,00 per ogni apparecchio, per un totale di € 1500,00). Contestualmente, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di inosservanza alle prescrizioni emesse dall’Autorità.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Stradale ha effettuato nr. 3 controlli presso altrettante attività commerciali. Nello specifico, presso un esercizio di meccatronica è stato accertato l’esercizio abusivo dell’attività. Il personale ha provveduto al sequestro amministrativo dell’attrezzatura e all’emissione della relativa sanzione pari ad euro 5.163,00 euro. Un secondo controllo, presso un’officina di autoricambi, ha consentito di accertare l’assenza del registro dei rifiuti pericolosi. Presso una terza attività, invece, è stata accertata la presenza di un dipendente risultato non regolarmente assunto, per cui verranno effettuate le opportune segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro.

Contestualmente, la Capitaneria di Porto ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale, già oggetto di precedente contestazione, accertando il rispetto delle prescrizioni in materia ambientale. Successivamente, il controllo ha interessato altre due diverse attività commerciali, relativamente alla corretta commercializzazione dei prodotti ittici, nel corso del quale non è emersa alcuna irregolarità in tema di tracciabilità dei prodotti alimentari.

Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno segnalato al Sig. Prefetto una donna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 1 grammo di hashish, hanno identificato nr. 295 persone, di cui nr. 76 positivi in banca dati, hanno controllato nr. 167 veicoli e hanno effettuato nr. 16 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 487 persone identificate, di cui nr. 115 con precedenti;

persone identificate, di cui nr. con precedenti; Nr. 296 veicoli controllati;

veicoli controllati; Nr. 23 posti di controllo;

posti di controllo; Nr. 8 attività commerciale controllata;

attività commerciale controllata; Nr. 16 controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale Sanzioni amministrative per un valore di circa 12.000,00 euro

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e della sicurezza dei cittadini.

L’operazione interforze conferma l’efficacia del coordinamento tra le diverse Forze di polizia e ribadisce l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.