Croce Rossa, donazione da Bologna al Comitato di Vallata del Gallico

Un gesto concreto che racconta molto più di una semplice donazione: è la testimonianza di una collaborazione che dura da anni, costruita su fiducia, sostegno reciproco e condivisione dei principi fondanti della Croce Rossa. Il consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vallata del Gallico desidera esprimere “un sentito ringraziamento alla Croce Rossa – Comodati di Bologna, nella persona del Presidente Marco Gamberini e di tutti i volontari, per la vicinanza dimostrata nel tempo e per la recente donazione di materiale destinato alla sede. Un gesto che rappresenta appieno il significato più autentico del “fare rete”: essere presenti gli uni per gli altri, unire forze ed energie, collaborare concretamente per rispondere ai bisogni delle comunità. Una rete fatta di persone, relazioni e valori condivisi, che si rafforza nel tempo attraverso azioni semplici ma fondamentali”.

La collaborazione tra i due Comitati è “un esempio virtuoso di come, attraverso l’unione e lo spirito di fratellanza, sia possibile rendere ancora più incisivo l’impegno quotidiano dei volontari. Non si tratta soltanto di supporto materiale, ma di un legame umano e associativo che dà forza e continuità alla missione della Croce Rossa. Alla base di tutto, i Principi dell’Associazione – umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità – che guidano ogni gesto e rendono possibile costruire, giorno dopo giorno, una solidarietà concreta e condivisa”.

Le parole di Pintomalli

Conclude il presidente dott.ssa Francesca Pintomalli: “Questa collaborazione rappresenta per noi molto più di un semplice sostegno: è il simbolo di una rete vera, fatta di persone che scelgono ogni giorno di esserci, di aiutarsi e di camminare insieme. Continueremo a custodire e alimentare questi valori, perché è solo attraverso l’unione, la continuità e la condivisione che possiamo costruire un futuro sempre più umano e solidale”.