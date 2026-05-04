Cpe, Costa: “grazie a Macron e Meloni per coalizione europea contro la droga”

“La Cpe non riguarda solo la costruzione di una visione europea comune, fondata su principi, per la pace e la prosperità: riguarda anche la sua attuazione concreta. Energia, connettività e resilienza democratica sono i temi delle tavole rotonde di quest’anno. Sono lieto che, ancora una volta, come nei precedenti vertici, la Cpe sarà un catalizzatore di azione: azione a sostegno di Ucraina, Moldova e Armenia, e anche nella costruzione di una coalizione europea contro la droga. Desidero ringraziare Emmanuel Macron e Giorgia Meloni per aver portato avanti questa importante iniziativa“.

È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, intervenendo durante il summit della Cpe a Yerevan.