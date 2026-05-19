Cosenza, smantellata rete di droga ed estorsioni: 14 arresti

Associazione per delinquere finalizzata alla produzione, detenzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti; estorsione, tentata e consumata aggravata dal metodo mafioso. Sono alcuni dei reati ipotizzati per i quali i carabinieri hanno dato esecuzione, nei confronti di 14 persone, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Oltre alla Calabria l’operazione, condotta dai carabinieri della Compagnia di Scalea (Cosenza), supportati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, dallo Squadrone eliportato cacciatori di Calabria e dall’8° Nec di Vibo Valentia, ha riguardato anche Campania, Sicilia ed Emilia Romagna. Tra i reati ipotizzati anche l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. L’inchiesta “Baia Bianca” avrebbe fatto emergere l’esistenza di un’associazione a delinquere attiva a Scalea e nell’alto Tirreno Cosentino dedita allo spaccio di droga, in particolare di cocaina. L’organizzazione – spiegano gli inquirenti – utilizzava parole in codice e presentava una struttura piramidale. “Al vertice si collocherebbero due promotori che, attraverso un supervisore operativo, avrebbero coordinato un’efficiente rete composta da corrieri incaricati di trasportare lo stupefacente dalla Campania e da una fitta schiera di pusher attivi capillarmente sul Tirreno Cosentino e nella Valle del Noce. Il gruppo – ricostruiscono gli inquirenti – avrebbe consolidato canali di approvvigionamento, prediligendo acquisti frazionati per minimizzare i danni in caso di sequestri, supportati da due basi logistiche a Scalea. Una figura di vertice femminile, temuta e rispettata, veniva esplicitamente appellata dai sodali come ‘Rosy Abate'”. È stato inoltre ipotizzato che il sodalizio si garantisse l’omertà degli affiliati attraverso forme di “welfare criminale”, facendosi carico delle spese legali per i membri arrestati. I vertici dell’organizzazione, infine, secondo l’accusa, riuscivano a mantenere il controllo operativo, impartendo direttive anche dal carcere, grazie all’introduzione clandestina di smartphone nel carcere di Paola.

Catanzaro, operazione “Baia Bianca”: UNARMA elogia il lavoro dei Carabinieri

Il Segretario Generale Regionale della Calabria di UNARMA, Fabio Riccio, dichiara: “l’operazione ‘Baia Bianca’ rappresenta l’ennesima dimostrazione concreta di quanto il lavoro investigativo serio, silenzioso e metodico continui a costituire una delle più alte espressioni della professionalità dell’Arma dei Carabinieri. Desidero esprimere un plauso particolare al Capitano Giuseppe Regina, Comandante della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Scalea, ed a tutti i militari dipendenti della Sezione Operativa, che per circa venti mesi hanno portato avanti un’attività investigativa complessa, delicata e logorante, culminata in un’operazione di assoluto rilievo”.

“Dietro risultati di questo livello non esistono scorciatoie. Esistono sacrifici personali, pressione costante, attività tecniche, servizi prolungati sul territorio e soprattutto uomini che, con disciplina e competenza, continuano quotidianamente a servire lo Stato anche nei contesti più difficili. Quando un’indagine riesce a colpire un’organizzazione ritenuta strutturata e radicata sul territorio, significa che dietro vi è stata una squadra preparata e coesa. Al Capitano Giuseppe Regina ed a tutti i militari del N.O.R.M. va riconosciuto il merito di aver onorato l’uniforme con equilibrio, professionalità e altissimo senso del dovere, dimostrando ancora una volta il valore concreto dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”.