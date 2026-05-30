Cosenza, si lancia in un burrone per salvare il cane: recuperati dagli speleologi dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio odierno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta nel territorio del comune di Domanico per prestare soccorso a una persona finita in un dirupo nel tentativo di recuperare il proprio cane. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno individuato l’uomo e l’animale in un’area particolarmente impervia e difficilmente accessibile. Per raggiungerli e garantire il recupero in condizioni di sicurezza, il personale operativo ha fatto ricorso a tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e a manovre specialistiche di derivazione speleologica e fluviale.

Al termine delle operazioni, l’uomo e il cane, sono state recuperate e ricondotte sulla viabilità principale. Nessuno dei due ha riportato conseguenze e sono stati accertati in buone condizioni di salute. L’intervento si è rivelato particolarmente impegnativo a causa della morfologia dei luoghi e della complessità delle manovre di recupero necessarie per operare in sicurezza.