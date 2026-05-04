Nuovo Ospedale di Cosenza, Occhiuto: “sorgerà vicino l’Università ed avrà 811 posti” | VIDEO

Si è tenuto questa mattina, presso il Rettorato dell’Università della Calabria, un incontro operativo per fare il punto sull’iter di realizzazione del nuovo Ospedale di Cosenza. Al tavolo hanno preso parte il Rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Sindaco di Rende, Sandro Principe, con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, Vitaliano De Salazar, collegato da remoto. La riunione è servita a coordinare i prossimi passaggi logistici e procedurali in vista dell’apertura dei cantieri, analizzando l’articolazione del progetto in lotti funzionali. Con le coperture finanziarie per il primo stralcio già assicurate e l’impiego di procedure accelerate per gli affidamenti, l’obiettivo delle istituzioni è avviare materialmente i lavori nei prossimi mesi.

I lavori hanno dedicato uno specifico focus al tema delle infrastrutture di supporto e della viabilità

Inoltre, i lavori hanno dedicato uno specifico focus al tema delle infrastrutture di supporto e della viabilità: le istituzioni stanno procedendo all’allineamento dei cantieri per le opere di collegamento (strade, rotatorie e innesti autostradali), essenziali per garantire un’accessibilità ottimale al nuovo presidio sanitario e al campus. Un passaggio centrale del confronto ha riguardato la vocazione accademica della futura struttura. Il progetto prevede, infatti, l’inserimento di spazi autonomi e dedicati alle aule universitarie e alla didattica, con una grande hall d’ingresso, armonizzati all’interno dell’assetto generale dell’opera. Le parti stanno definendo le modalità per gestire al meglio questi ambienti, con un obiettivo chiaro: far sì che il nuovo ospedale sia strutturalmente pensato per far convivere in modo diretto e quotidiano l’assistenza clinica e la formazione dei futuri medici, garantendo spazi all’avanguardia per le attività dell’Ateneo. L’appuntamento odierno conferma il costante allineamento operativo tra Regione, UniCal e Comune, passaggio indispensabile per accompagnare in modo integrato la transizione dalla fase progettuale all’avvio effettivo dell’opera.

Video social di Occhiuto

In un video social, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, mostra dove sorgerà la struttura e come sarà: “sarà costruito vicino alla facoltà di Medicina ed avrà 811 posti”.