Cosenza, Mancini: “centro storico isolato, ci sono finanziamenti, ma i lavori sono fermi”

“Una città lasciata a metà. A metà tra ciò che era e ciò che potrebbe diventare”. È quanto denuncia Giacomo Mancini, dirigente del Pd Calabria ed esponente socialista, nel corso di un nuovo reel diffuso sui suoi canali social dedicato alla situazione dei collegamenti verso il centro storico di Cosenza. Nel video Mancini mostra lo stato delle scale mobili tra il rione Spirito Santo e il Teatro Alfonso Rendano, i lavori bloccati per la realizzazione dell’ascensore verso Piazza Duomo e il mancato avvio delle procedure relative al collegamento verso via Francesco d’Assisi.

“Ci sono finanziamenti disponibili – afferma Mancini – ma le procedure non vengono avviate, i lavori restano fermi e oggi esiste persino il rischio concreto di perdere risorse importanti per la città”.

“Così il centro storico continua a restare isolato – prosegue – e chi prova a raggiungerlo a piedi trova degrado, frane, crolli e abbandono. È l’immagine di una città che si è fermata”.

Secondo l’esponente socialista: “Cosenza ha bisogno di tornare ad avere una direzione chiara e una visione”.

“Noi vogliamo una città che decide, che apre i cantieri e li porta a termine – conclude Mancini – perché una città non si governa con improvvisazione ma con visione, coraggio e ambizione. Ed è per questo che Cosenza ha bisogno di ritrovare una bussola”.