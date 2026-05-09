Cosenza, Loizzo: “studio, cultura e gentilezza i punti cardinali che orientano l’universo femminile”

L’8 Maggio, presso l’Aula Magna del Centro Congressi “Beniamino Andreatta” dell’Unical, si è tenuto l’incontro “Scienza e leadership femminile“, promosso dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria, dall’associazione LEADS – Donne Leader in Sanità, dall’Università degli Studi di Milano e da STEM4Teach. L’iniziativa è stata fortemente voluta e presieduta dal Deputato della Repubblica On. Simona Loizzo, alla quale va il merito di aver portato i temi della leadership femminile nelle sedi istituzionali, come il Ministero della Salute e la Camera dei Deputati, nonchè di aver promosso insieme a LEADS e all’Università degli Studi di Milano, la creazione dell’Osservatorio sull’Equità di Genere, che monitora annualmente la presenza delle donne nei ruoli apicali della sanità italiana.

È quanto fa sapere in una nota diramata agli Organi di Stampa l’Avv. Filomena Falsetta, “Responsabile dei Rapporti del Deputato con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine”. Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Gianluigi Greco, del Direttore del DeMaCS Berardino Sciunzi e della Deputata Simona Loizzo in qualità di Membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera.

L’intervento del Rettore dell’Unical non si è limitato a un saluto formale, ma ha delineato la visione dell’Unical come un laboratorio di parità, dove la leadership femminile è vista come un pilastro strategico per il futuro dell’Unical.

Oggi, l’assetto dell’Unical si distingue per una governance marcatamente femminile, frutto della volontà del Rettore Greco di valorizzare le professionalità e le competenze delle docenti dell’Ateneo nei ruoli chiave del governo universitario.

Il Magnifico Rettore non ha mancato di ringraziare espressamente la Deputata Simona Loizzo per aver promosso e organizzato l’iniziativa, definendola un’occasione fondamentale di riflessione istituzionale per il territorio e per l’Ateneo.

Poi la volta dell’ On.Loizzo, che è anche Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla sanità digitale, che ha esordito annunciando l’arrivo in Aula alla Camera lunedì prossimo della proposta di legge sulle terapie digitali di cui è prima firmataria.

Il Deputato non ha mancato di consegnare alle studentesse universitarie la Sua visione della leadership femminile insieme ai punti cardinali per orientarsi con successo nella carriera e nella vita. E lo ha fatto muovendo dalla propria esperienza di vita e dal Suo percorso professionale in ambito sanitario, guidato da quello straordinario binomio tra rigore e sensibilità, che ha ispirato molte donne.

Una visione che punta su quelle che il Deputato definisce “le armi della gentilezza e dell’eleganza“, riferendosi al recente evento sulla “Rivoluzione Gentile”, promosso dalla Parlamentare presso l’Auditorium dell’Unical, e che ha beneficiato della prestigiosa presenza del Rettore Gianluigi Greco, il quale ha preso parte ai lavori portando il proprio saluto istituzionale e sottolineando l’importanza della tematica trattata.

E poi, ancora, la consapevolezza, che per la Loizzo nasce innanzitutto dallo studio e dalla cultura.

Sono proprio i “superpoteri della cultura” – ha affermato il Deputato – , che generano quella forza trasformativa che permette alle donne di eccellere e guidare settori complessi come quello medico-scientifico.

L’onorevole Loizzo ha poi acceso i riflettori sulla penalizzazione formativa che colpisce le donne durante la maternità, un vuoto di aggiornamento che rallenta la carriera e mina l’autorevolezza professionale.

Durante il congedo obbligatorio o di allattamento, molte donne si vedono impossibilitate a frequentare corsi di aggiornamento. Anche in caso di interruzione di gravidanza (spontanea o volontaria), il periodo di assenza non dovrebbe pregiudicare il percorso professionale. Eppure, se i corsi formativi si svolgono in quella finestra temporale, la donna rischia di perdere il “treno” per lo scatto di carriera.

Il convegno ha poi registrato gli interventi di Marta Marsilio, Ordinaria presso l’Università di Milano e Co-direttrice dell’Osservatorio Leads, Elvira Brunelli, Prorettrice dell’UniCal, Simona Carbone, Commissario Straordinario dell’A.O. Università Renato Dulbecco, Marilena Lanzino, Professoressa Ordinaria dell’Ateneo.

L’evento ha inoltre visto la partecipazione degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana (OMRI) il Cav. Pasquale Giardino e l’Uff. Giacomo Ferlaino.